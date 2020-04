Erhvervsminister vil følge op på Ikea-åbning

Ikea har mandag åbnet sine fem butikker i Danmark og er dermed gået imod Simon Kollerups (S) anbefaling.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil "følge op" på sagen om Ikea, der er åbnet i Danmark mandag, selv om han har anbefalet virksomheder at holde lukket.

Det siger han i et interview til TV2.

- Jeg havde givet en meget klar anbefaling på vegne af regeringen her i weekenden. Jeg havde regnet med, at den blev fulgt.

- Det ser vi utrolig alvorligt på, og derfor kommer vi selvfølgelig også til at følge op på denne her sag, lyder det fra Simon Kollerup til TV2.

Det er uklart, hvad konsekvenserne kan blive for Ikea, der har holdt lukket som følge af coronakrisen.

Simon Kollerup henviser til, at han i weekenden bad virksomheder om ikke at lægge sig fast på at åbne på et bestemt tidspunkt, inden der er blevet taget samlet stilling til, hvad der kan få lov at åbne.

- Jeg vil ikke forholde mig til enkelte virksomheder. Men jeg vil på regeringens vegne opfordre til, at man ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en tidlig genåbning, eller på hvad der skal ske i maj måned, før der er blevet taget samlet stilling til næste fase af genåbningen, sagde Kollerup.

Han henviser til, at man i de zoologiske haver har fulgt anbefalingen og har undladt at åbne den 1. maj, som haverne ellers havde meldt ud.

De zoologiske haver havde fået Rigspolitiets accept, lød det, men de retningslinjer blev siden ændret.

