Erhvervsminister: Statsstøtteregel står i vejen for V-krav

Simon Kollerup (S) vil have aftale om minkkompensation snart, men forhandlinger er præget af uenighed.

Venstre har berettet om store uenigheder i forhandlingsrummet om kompensation til minkavlere, fordi partiet gerne vil give et beløb, der tager højde for, at minkerhvervet ikke kan fortsætte i Danmark. Regeringens argument er, at det kan være i strid med EU's statsstøtteregler.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger, at regeringen er klar til at give "fuld og hel" erstatning, men at man ved at følge Venstres ønske ville risikere, at minkavlere skulle betale penge tilbage.

- Det er regeringens holdning, at alle minkavlere skal have fuld og hel erstatning for deres minkfarm. Det vil sige, at de skal have erstatning for den værdi, deres farm har.

- Hvis man forsøger at lægge ekstra penge oveni det, så risikerer man, at det bliver ulovlig statsstøtte. Det vil sige, at de penge ville man skulle kræve tilbagebetalt ude hos minkavlerne. De skal have den fulde og hele erstatning, men de skal ikke betale penge tilbage, fordi noget er ulovlig statsstøtte.

Venstres argument er, at man bør søge dispensation for reglen om statsstøtte hos EU.

Kompensationen skal gives til minkerhvervet, fordi coronasmitte har ramt en lang række minkfarme.

Derfor er det besluttet, at smittede minkbesætninger og farme i en radius af 7,8 kilometer af en smittet besætning skal slås ned. Regeringen vil endvidere have, at alle minkbesætninger i Danmark bliver aflivet, men det er der ikke lovhjemmel til.

Simon Kollerup mener, at det er nødvendigt, at der kommer en aftale om kompensation til de danske minkavlere snart.

- Hverdagen for minkfarmene er voldsom. Det er den sværeste tid, minkavlerne går igennem i hele deres liv. Der skal komme en snarlig afklaring.

- Minkavlerne fortjener at få en afklaring og en politisk aftale, der sikrer dem fuldstændig erstatning. Regeringen er klar til at indgå sådan en aftale, og derfor håber jeg, at der er politisk vilje bredt i Folketinget til, at vi snart kan indgå en aftale.

Han siger endvidere, at man også vil tage hensyn til følgeerhverv og lokalsamfund i en aftale om kompensation.

- Regeringen er indstillet på, at der også er andre opgaver, der skal løses i forbindelse med sådan en aftale, siger Simon Kollerup.

