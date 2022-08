Erhvervsminister vil sikre sig mod kunstigt høje priser

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil skærpe tilsynet med prisstigningerne på dagligvarer i ly af den stigende inflation.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Den skærpede prisovervågning skal være med til at sikre, at "eventuelle urimeligheder" kommer frem i lyset.

- Priserne er på himmelflugt. Og det kan mærkes på pengepungen, når vi putter varer i kurven og sætter en vask over. De meget høje priser har tvunget mange familier til at lægge deres hverdag helt om for overhovedet at kunne få råd til de helt basale nødvendigheder.

- Derfor skal vi simpelthen have set prisstigningerne grundigt efter i sømmene.

Det er både priser på energi og fødevarer, der skal tjekkes efter, eksempelvis el, smør og æg, siger han.

Inflationen er på himmelflugt og blev i juli opgjort til at være 8,7 procent. Eksempelvis var fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer i juli 14,6 procent dyrere end samme tid sidste år.

Overvågningen skal gennemføres af Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, men Kollerup kommer ikke i pressemeddelelsen nærmere ind på, hvad der præcist skal ske.

Alligevel er Lisbeth Bech-Nielsen, erhvervsordfører hos SF, glad. Partiet foreslog i sidste uge at se nærmere på, om prisstigningerne pustes kunstigt højt op.

- Jeg synes, det er helt oplagt at have det her øgede fokus på energi- og fødevarepriser, fordi det er noget, alle skal bruge penge på, og det rammer socialt skævt, siger hun og tilføjer, at det er afgørende, at store virksomheder ikke misbruger deres position til at sætte priserne for højt op.

Spørgsmål: Men har i en mistanke eller indikationer på, at der skulle være urent trav?

- Det bliver jo kun anekdotisk i forhold til, at nogle fødevarer er steget helt vildt meget.

- Det kan der måske være gode grunde til, men fordi det er noget, vi alle skal bruge penge på, og det slår så hårdt igennem for dem, der har mindst, er det jo afgørende at sikre sig, at det kun er udefrakommende faktorer, der gør, at de er steget på den måde, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

