Erhvervsministeren lover hastighed i hjælp til erhverv

Erhvervsministeriet og erhvervsstyrelsen gør alt, hvad de kan, for at få penge ud til virksomheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger onsdag, efter at der tirsdag blev rejst et flag for, at mange virksomheder stadig ikke har fået udbetalt hjælp under krisen, at man skynder sig, alt hvad man kan.

Mange - specielt mindre virksomheder - har brug for hjælpen inden den første, da ting som løn, huslejer og en række andre faste omkostninger skal betales.

- Jeg ved godt, at det er en svær og usikker tid for mange erhvervsdrivende. Vi har knoklet for at få midlerne ud hurtigst muligt.

- Her, fire uger efter den politiske aftale, er der gang i udbetalingerne. Der er udbetalt lønkompensation til de første 13.000 virksomheder. Vi gør det så hurtigt vi kan, siger Simon Kollerup under spørgsmål i Folketingssalen.

Han siger dog også, at hastigheden ikke er det eneste parameter i arbejdet.

- Ligesom det er afgørende for virksomhederne, at pengene kommer ud, er det afgørende, at det sker på en ansvarlig måde uden svindel. Begge hensyn til tilgodeses, siger ministeren.

Han opfordrer - på linje med Dansk Industri - virksomhederne til at lave en aftale med deres bank, så der kan fås kredit indtil hjælpen bliver udbetalt fra staten.

- Regeringen har lavet en aftale med bankerne om, at de stiller sig velvilligt over for virksomhederne. Det er min forventning, at bankerne udviser samfundssind her, siger Simon Kollerup.

Mandag fortalte interesseorganisationen SMVdanmark, at det er kritisk for små og mellemstore virksomheder, at der kommer reelle udbetalinger fra hjælpepakkerne.

- Det er desværre stadig et fåtal, der har fået udbetalingerne, selv om de har søgt før påsken.

- Og det presser dem, for lige om lidt skal de betale lønninger, huslejer og en masse andre faste omkostninger, der falder den første, sagde vicedirektør i interesseforeningen SMVdanmark Jakob Brandt om situationen.

- Har man ikke pengene, så kan ens kreditorer, medarbejder eller fagforeninger erklære en konkurs.

/ritzau/