Erhvervsorganisation: Lav et varslingssystem til 9.-klasserne

9.-klasserne er gået glip af fysisk undervisning i 78 skoledage ifølge Dansk Industri, der kalder på en plan.

Om under et halvt år skal eleverne i landets 9.-klasser gennemføre deres sidste eksamener i folkeskolen, men de ved endnu ikke, hvordan det kommer til at foregå.

I øjeblikket er de nemlig hjemsendt, og indtil videre er de gået glip af fysisk undervisning i mindst 78 skoledage siden den første nedlukning sidste år i marts ifølge en udregning fra erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI).

Derfor lyder der nu et opråb fra DI, der foreslår regeringen at lave en coronaplan for 9.-klasserne meget snart.

Et af forslagene lyder på, at regeringen skal indføre et varslingssystem, som allerede nu kan fortælle eleverne, hvilke fag de skal til eksamen i, fortæller underdirektør i DI Mette Fjord Sørensen.

- Det vil være en god idé at lave et varslingssystem i løbet af de kommende uger. Vi mener ikke, man skal aflyse eksamenerne, men det er vigtigt, der bliver lavet et varslingssystem, så de ved, hvad de kan forvente.

- Det er grundlæggende for at give dem noget ro og noget viden om, hvilke forventninger de skal leve op til, siger Mette Fjord Sørensen.

Varslingssystemet kan ifølge DI se sådan ud, at eleverne skal op til alle planlagte fag og eksamener, hvis de kan komme i skole efter 8. februar. Det kommer dog ikke til at ske, da restriktionerne er forlænget til 28. februar.

Regeringen ser lige nu på muligheden for at genåbne skolerne tidligere, men det vil i givet fald kun gælde de yngste klasser.

Hvis det først bliver efter vinterferien 7. marts, skal de ifølge DI kun til eksamen i de bundne fag, som er dansk, matematik, engelsk og fælles prøve i naturfag.

Og bliver det endnu længere henne efter påske 6. april, bør de kun komme til eksamen i dansk og matematik.

Mette Fjord Sørensen siger, at det haster, fordi eleverne har mistet en så stor del af den fysiske undervisning.

- Jeg ved godt, de har meget af det online, men rigtig mange af dem har en følelse af, at de ikke har lært nok.

- De er også for at give lærerne en større sikkerhed, fordi det gør det lettere at planlægge frem imod eksamen, siger Mette Fjord Sørensen.

Desuden foreslår DI, at de skriftlige eksamener, der efter planen begynder 3. maj, rykkes til midten af maj, ligesom undervisningen for 9. klasserne bør forlænges i to-tre uger.

Det skal ske for at eleverne kan indhente noget af det tabte under hjemmeskolingen, fortæller hun.

Ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) indkaldes der til politiske forhandlinger i "nærmeste fremtid".

- Vi ved godt, at det er en særlig situation for de elever, der skal til eksamen og afsluttende prøver.

- Der skal gøres en ekstra indsats både fagligt og trivselsmæssigt, udtalte hun i en skriftlig kommentar fredag.

