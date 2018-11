Erhvervsskoler: Økonomisk ulykke er midlertidig bremset

De danske erhvervsskoler er tilfredse med, at regeringen og Dansk Folkeparti sløjfer omprioriteringsbidraget.

Direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lars Kunov er glad for, at erhvervsskolerne slipper for at skulle skære to procent af driftsbudgettet de kommende år.

Det står nemlig klart, efter at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at droppe omprioriteringsbidraget for erhvervsskolerne fra 2019 i forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov.

- Vi er rigtig glade for, at man nu skaber ro i økonomien for erhvervsuddannelserne de næste fire år.

- Vi har nu som minimum en chance for selv at prøve at disponere over vores midler, og det synes vi, er en god ting, siger Lars Kunov.

Direktøren understreger dog, at regeringens arbejde endnu ikke er overstået. Regeringen har tidligere lovet, at den vil løfte området med to milliarder kroner over de kommende år.

En stor del af pengene skulle dog finansieres af omprioriteringsbidraget og dermed af skolerne selv.

- Det er ikke sådan, at træerne vokser ind i himlen for erhvervsuddannelserne, men man stopper i hvert fald ulykken fra 2019, siger han.

Omprioriteringsbidraget blev indført for alle offentlige institutioner i 2015 af Lars Løkke Rasmussens Venstre-regering.

