Erik Bjerager tager afsked med 2021 og quizzer om 2022

Chefredaktør Erik Bjerager har en nytårshilsen med til avisens abonnenter, når han gør status over 2021 og årets gang på avisen. Og så forsøger Erik Bjerager at forudse, hvad 2022 vil bringe, når han svarer på 20 spørgsmål fra Kristeligt Dagblads fremtidsquiz om 2022.

Chefredaktør Erik Bjerager taler om, hvad han særligt vil huske 2021 for, og hvilke op- og nedture året har budt på - både for avisen og for ham på et personligt plan. Derudover ser han frem mod det nye år, der står for døren.

Foto: Leif Tuxen

