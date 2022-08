Forsvarsminister underskriver aftale, der giver Esbjerg Havn nøglerolle som transithavn for militært udstyr.

Esbjerg Havn skal udbygges til at modtage mere militært udstyr

44 amerikanske militærhelikoptere ankommer mandag med fragtskib fra USA til Esbjerg Havn.

Det sker samme dag, som forsvarsminister Morten Bødskov (S) underskriver en aftale, der skal udbygge den sydvestjyske havn.

En udbygning, der skal gøre det muligt for havnen at modtage endnu mere militært isenkram og mandskab i Nato-regi, forklarer forsvarsministeren.

- Esbjerg Havn bliver med de beslutninger, der nu bliver truffet, et nyt sikkerhedspolitisk knudepunkt, siger Morten Bødskov.

- Vi forbedrer Natos og allierede styrkers adgang til Esbjerg Havn, således de kan blive fordelt rundt i Europa. For det andet bliver Esbjerg Havn med de beslutninger, der bliver truffet nu, et knudepunkt for ny, grøn energi.

USA har vist interesse for at bruge havnen som knudepunkt for videredistribution af materiel og mandskab.

Esbjerg ligger strategisk godt, når der skal modtages materiel fra USA, som skal videre til Østersøområdet og Baltikum.

Amerikanerne har flere gange benyttet havnen.

I april ankom eksempelvis 300 amerikanske militærkøretøjer til havnen. De ankom med fragtskibet ARC Endurance.

Det 265 meter lange og 32 meter brede skib er det største fragtskib, der nogensinde har lagt til i Esbjerg Havn.

Det er det samme skib, der ankommer mandag med militærhelikopterne.

Aftalen, der mandag underskrives af blandt andre forsvarsministeren, kaldes en koordinationsaftale.

De øvrige partnere, der skriver under på aftalen, er formand for Esbjerg Havn Søren Gade (V), generalmajor Michael Hyldgaard, Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), miljøminister Lea Wermelin (S) og generalmajor James Smith, US Army.

Parterne forpligter sig i fællesskab til at arbejde for en udbygning af havnen. Forsvarsministeren har tidligere udtrykt håb og forventning om, at forbedringerne af havnen kan stå klar ved udgangen af 2023.

De 44 militærhelikoptere skal i første omgang til Esbjerg Lufthavn. Herfra skal de videre til flere europæiske lande, hvor de skal afløse amerikanske enheder.

/ritzau/