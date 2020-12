Esbjerg vil være grøn energimetropol når der lukkes for olien

Esbjerg-borgmester kalder stop for olieudvinding i Nordsøen vemodigt, men ser nye muligheder for Esbjerg.

Når der i 2050 lukkes for hanerne med olie og gas fra Nordsøen, er det samtidig slutningen af en epoke for Esbjerg.

Den sydvestjyske kommune med 116.000 borgere har levet godt af at huse og servicere nogle af de største aktører inden for olie- og gasindustrien.

- Det er først og fremmest lidt vemodigt, at der nu er sat en slutdato for det eventyr, som har genereret milliarder til statskassen og skabt mange arbejdspladser i Esbjerg de sidste 45 år.

Det siger Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), efter at et bredt politisk flertal torsdag aften satte en udløbsdato på det danske olie- og gaseventyr i Nordsøen.

Olie- og gasindustrien beskæftiger ifølge borgmesteren op mod 9000 personer i Esbjerg, hvis man medregner følgeindustrien.

- Det vigtige er, at der er aftalt fuld speed frem til 2050, så der stadig kan undersøges for og udvindes olie og gas i de nuværende felter, men også i naboområderne i Nordsøen.

Det fremtidige stop for olieudvindingen sker ifølge Jesper Frost Rasmussen på en "klog" og "langsigtet" måde, så der er tid til at omstille Esbjerg til en grøn energimetropol.

Med aftalen følger der 90 millioner kroner, der skal støtte Esbjerg Havns udvikling og muligheden for at blive et knudepunkt for udskibning af havvindmøller.

- Næste generation af havvindmøller er så store, at fartøjerne har svært ved at komme ind i danske havne.

- Derfor er det oplagt at bruge pengene til at uddybe sejlrenden, så det kan være med til at understøtte den industri, der formentlig skal aftage størstedelen af arbejdspladserne i olie- og gasindustrien, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han ser Esbjergs fremtid som et "grønt silicon valley", hvor havnen skal være centrum for udskibning og montage af tusindvis af havvindmøller.

En kommende energiø i Nordsøen vil også kunne serviceres fra Esbjerg, mener borgmesteren.

Desuden peger han på muligheden for at lagre CO2 i de huller i undergrunden, hvorfra der er pumpet millioner af liter olie op gennem tiden.

- Der er mange beskæftigede, der nu skal omstilles til andre brancher. Det kræver noget efter- og videreuddannelse, som vi vil sætte os i spidsen for at hjælpe med, siger Jesper Frost Rasmussen.

/ritzau/