Espersen: Kender ingen som ikke håber på Støjberg

Spørger man Dansk Folkepartis tidligere næstformand, Søren Espersen, er der bred opbakning til Inger Støjberg som ny formand for partiet.

- Jeg kender ikke nogen, som ikke håber på Støjberg som formand, siger han til DR Nyheder.

Han svarer dog ikke på, hvem han selv foretrækker som formand.

Dansk Folkeparti skal finde en ny formand, efter at Kristian Thulesen Dahl har meddelt, at han trækker sig fra posten som formand.

Der skal træffes et valg om en ny formand på et ekstraordinært årsmøde 23. januar næste år. Kandidater har indtil 7. januar til at meddele, at de stiller op.

Inger Støjberg har været meget omtalt i forbindelse med, hvem der skal være Dansk Folkepartis næste formand. Men hun har indtil videre ikke villet kommentere, om det er en post, hun gerne vil have.

En anden, der til gengæld stiller op, er Dansk Folkepartis nuværende næstformand, Morten Messerschmidt.

I weekenden meddelte han, at han stiller op. Samtidig er Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, tænkt som partiets nye næstformand, hvis Messerschmidt får formandsposten.

Den melding kalder Søren Espersen "interessant".

- Det lyder da interessant, at de har valgt den mulighed, men det kræver nogle vedtægtsændringer, hvis det skal kunne lade sig gøre, siger han til DR.

/ritzau/