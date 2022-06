Espersen langer ud efter partitoppen efter Thulesen Dahl-kritik

Der er ballade i Dansk Folkeparti, efter at eksformand Kristian Thulesen Dahl meldte fra til valgfest.

Tidligere næstformand i DF Søren Espersen langer ud efter partiformand Morten Messerschmidt og partistifter Pia Kjærsgaard, som begge har kaldt det mærkeligt, at Kristian Thulesen Dahl udeblev fra partiets valgfest onsdag aften i forbindelse med folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold.

- Det er ikke i orden, at Messerschmidt og Kjærsgaard kalder det for mærkeligt. Folk har ingen mødepligt til at komme til fester og udflugter. Vi har mødepligt i vores gruppemøder, siger Espersen.

- For mig er det afgørende, hvad Kristian har beskæftiget sig med op til 1. juni klokken 20, da valgstederne lukkede. Ikke bagefter.

- Han har ydet en fortræffelig indsats. Det er det, der skal roses. Ikke at han ikke kommer til en fest, siger Espersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Thulesen Dahl er i øjeblikket forsvarsordfører i DF. Thulesen Dahls fravær skyldtes ifølge ham selv et familiearrangement, som han gerne ville deltage i.

DF's pressechef, Erik Bjørn Møller, har til Ekstra Bladet oplyst, at Thulesen Dahl oprindeligt var tilmeldt partiets fest, men at han onsdag meldte fra.

Det irriterer Espersen, at det nu igen skal handle om personspørgsmål i DF i stedet for politik.

På den front var der rigeligt med ballade i januar i forbindelse med formandsopgøret i partiet, efter at Thulesen Dahl havde annonceret sit farvel på posten.

Messerschmidt blev formand, men efterfølgende forlod 6 af 16 folketingsmedlemmer DF. Også DF-profilen Martin Henriksen, som udfordrede Messerschmidt i formandskampen, er fortid i DF.

Thulesen Dahls afbud kom bag på Messerschmidt. Han var således uvidende om det og læste på Twitter, at det var tilfældet.

- Der sker jo ting i familier, der gør, at man lige pludselig disponerer anderledes, sagde Messerschmidt.

Til Ekstra Bladet sagde Kjærsgaard onsdag aften blandt andet:

- Jeg kan ikke mindes i al min tid - og den har været lang - i både DF og Fremskridtspartiet, at Kristian Thulesen Dahl ikke er mødt op til en valgfest. Men det er hans valg.

Messerschmidt har ingen kommentarer til pressen før partiets gruppemøde torsdag morgen. Han gik således forbi pressen og undlod at svare på spørgsmål.

/ritzau/