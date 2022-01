Espersen med opsang: Messerschmidt og Henriksen skal arbejde sammen

De to mest profilerede DF-formandskandidater må finde plads til hinanden i ny ledelse, siger eksnæstformand.

Dansk Folkepartis tidligere mangeårige næstformand Søren Espersen kræver, at formandskandidaterne Morten Messerschmidt og Martin Henriksen inddrager hinanden i en kommende DF-ledelse.

Og det er uanset, hvem af de to som bliver partiets næste formand ved DF's ekstraordinære årsmøde i Herning på søndag.

- Jeg forlanger af de to, at de tager den anden med i en eller anden form for lederskab, så vi kan få ro i partiet, uanset hvem der bliver ny chef.

- Deres vigtigste opgave er at skabe ro i partiet. Det bliver der ikke, hvis den ene bliver frosset ud på indlandsisen, og den anden sidder tilbage. Så det skal de. Det er ikke noget, som jeg ønsker, at de gør. Jeg forlanger det, siger Espersen.

Messerschmidt og Henriksen har bekriget hinanden længe, og det er kun taget til de seneste uger i formandsvalgkampen. Men stridsøksen skal altså begraves, når en ny formand er på plads, mener Espersen.

Merete Dea Larsen er den tredje formandskandidat. Men Espersen mener, at valget reelt handler om Messerschmidt og Henriksen.

DF skal have ny formand, fordi Kristian Thulesen Dahl meddelte sin afgang efter det skuffende kommunalvalg for partiet i november.

/ritzau/