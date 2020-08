Espersen tager en for holdet og trækker sig for partiets skyld

Noget måtte ske, siger Søren Espersen (DF) efter at have trukket sig for at gøre plads til Messerschmidt.

Ved at trække sig som medlem af gruppeledelsen og som politisk næstformand for Dansk Folkeparti håber Søren Espersen på at vende den nedadgående udvikling i partiets tilslutning hos vælgerne.

Det siger han mandag, efter at beslutningen er offentliggjort under partiets sommergruppemøde i Sønderborg.

- Jeg har gået og tumlet med at trække mig i tre-fire måneder. Noget skulle ske, så vi kunne komme væk fra den her underlige, nedgående kurve i tilslutning. Et eller andet måtte ske, siger Søren Espersen.

- Og jeg ved, hvor populær Morten Messerschmidt er både i baglandet og hos vælgerne. Så jeg kunne se, at det ville være udmærket, hvis han kunne erstatte mig.

- Jeg er ked af, at det skal være sådan. For jeg synes, det har været dejligt at være med.

Efter en markant tilbagegang ved valget i 2019 har Dansk Folkeparti ikke rejst sig i meningsmålingerne. Og i de seneste uger er der spekuleret i, om der kunne komme et formandsopgør mod formand Kristian Thulesen Dahl.

Spekulationerne fik yderligere skub, da Morten Messerschmidt i et interview sagde, at partiet skulle fokusere mere på kristne værdier og desuden kritiserede partiets linje i udlændingepolitikken.

- Dette (skiftet på næstformandsposten, red.) må betyde, at folk forstår, at der ikke er nogen uenighed politisk mellem Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt modsat Venstres opgør sidste år, der bundede i politik.

- Her er to helt enige og har hver deres måde at være skarpe på, siger Søren Espersen.

Efter valgnederlaget har det været påtalt, at partiets ledelse var den samme som ved dannelsen af partiet i midten af halvfemserne. Og at det kunne være et problem i forhold til fornyelse.

Søren Espersen mener dog ikke, at han har stået i vejen for partiet.

- Nej, jeg synes, jeg er vidunderlig, og jeg bliver glad, når jeg ser mig i spejlet hver morgen, siger han.

Han vil fremover have en række ordførerskaber i partiet, ikke mindst posten som udenrigsordfører. Der er samtidig ikke et farvel til politik på vej.

- Jeg bliver ved, til jeg bliver 90. Det gjorde Konrad Adenauer (Vesttysklands kansler fra 1949 til 1963, red.). Så jeg har 25 år tilbage endnu mindst i dansk politik, siger 67-årige Søren Espersen.

