Et år efter bombeangreb har Bestseller-par fået tvillinger

Sidste år mistede ejeren af tøjvirksomheden Bestseller tre af fire børn under et bombeangreb i Sri Lanka.

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen har onsdag med sin kone Anne fået tvillinger. Det sker et år efter at de mistede tre børn i et bombeangreb i Sri Lanka.

Det bekræfter hans privatsekretær i en skriftlig udtalelse.

- Onsdag den 11. marts er Anne og Anders Holch Povlsen blevet forældre til to velskabte tvillingpiger efter et fint graviditetsforløb og en fødsel uden komplikationer, lyder det i en udtalelse ifølge Jyllands-Posten.

Parret mistede tre af dets fire børn 21. april 2019.

Sammen med 255 andre blev de dræbt, da bomber eksploderede påskesøndag flere steder i Colombo i Sri Lanka. Heriblandt Hotel Shangri-La, hvor familien opholdt sig.

Parret har ikke talt offentligt om tabet, men få uger efter angrebet takkede de to for omgivelsernes støtte i avisannoncer.

- Vi vil gerne udtrykke vores dybfølte taknemmelighed for den hjertevarme, omsorg og støtte, vi har modtaget efter tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred, lød det.

Knap ét år efter tragedien har den 47-årige og hans kone så fået tvillinger.

/ritzau/