Et år med coronadødsfald: Virus har ændret danskernes adfærd

Danskerne ser rekordfå andre og er mere ensomme under corona. For et år siden døde den første smittede i Kina.

I disse dage er det et år siden, at en 61-årig kinesisk mand smittet med en mystisk virus afgik ved døden.

Det var på daværende tidspunkt ikke meget, man vidste om det nye virus, som spredte sig i storbyen Wuhan.

Siden er alle dog kommet på fornavn med coronavirus, som få måneder efter havde spredt sig til hele verden.

Danmark var ingen undtagelse, og pandemien, der fortsat raser, har dramatisk ændret danskernes adfærd.

Det fortæller Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.

Han står bag projektet Hope, der forsker i danskernes holdning og adfærd under pandemien.

- Det startede med måske Danmarkshistoriens største adfærdsændring i marts, da landet blev lukket ned, fortæller han.

Her blev det annonceret, at blandt andet offentlige arbejdspladser og skoler skulle lukke for at begrænse coronasmitten.

Danmark blev slet og ret lukket ned. Og det havde stor betydning for danskernes dagligdag, siger professoren.

- Vi reducerede antallet af vores kontakter, holdt med at se andre og sad i bund og grund bare derhjemme, lyder det.

I løbet af foråret og sommeren blev restriktionerne løsnet. Men med vinterens kommen er skruen igen strammet.

Ifølge Michael Bang Petersen ser danskerne i øjeblikket rekordfå mennesker uden for husstanden. Og det har konsekvenser:

- Vi føler os mere ensomme og stressede - i særdeleshed de unge.

- Derudover er der en anden lidt mere overraskende ting: Det at leve under restriktioner sætter sig som en frustration med det politiske system.

- Det har vi set meget klart i USA, men vi har også set en snert af det i Danmark, siger Michael Bang Petersen.

Han fortæller, at danskerne i foråret sluttede op om, at der skulle gås hårdt til virusset. Men nu er det mere uenighed.

Der er i Danmark registreret omkring 181.500 coronatilfælde. Det svarer til 1 ud af 32 danskere.

Det første tilfælde i Danmark blev fundet i slutningen af februar, og 14. marts døde de første smittede danskere.

I alt er der registreret 1570 dødsfald blandt smittede i Danmark.

