Der er ikke altid garanti for god reklame, når man som virksomhed lader sine produkter indgå i film og serier. Det måtte et amerikansk fitness-firma sande i denne måned

Et firma lod deres motionscykel indgå i populær tv-serie. Det skulle de nok aldrig have gjort

Ofte kan det være et stort scoop for en virksomhed at få sine produkter med i film eller tv-programmer. Eksponeringen kan nemlig lokke nye kunder til, og af samme grund betaler mange store summer for at få deres bil-, mobil- eller tøjmærke synliggjort for seerne. Men nogle gange kan den skjulte reklame også give bagslag. Det oplevede firmaet Peloton tidligere på måneden.