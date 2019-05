Kristeligt Dagblads bestyrelsesformand: 2018 var et godt år for avisen

Kristeligt Dagblad er sat i verden for at sætte sit særlige aftryk på den offentlige debat, understregede formanden for bestyrelsen i A/S Kristeligt Dagblad på mandagens generalforsamling. Sammen med landets øvrige medier spiller Kristeligt Dagblad en vigtig rolle i demokratiet

I disse uger, kort før danskerne går til valg til Folketinget og EuropaParlamentet, er der god anledning til at gøre sig nogle få tanker om, hvad Kristeligt Dagblads og den øvrige presses rolle egentlig er i samfundet.

Jeg skal som bestyrelsesformand i dag aflægge beretning om året, der er gået, med vægt på udviklingen i økonomien. For Kristeligt Dagblad er jo et aktieselskab. Men dybest set handler Kristeligt Dagblads eksistens ikke om penge. Vi tror på, at en stærk presse bygger på en stærk økonomi, men vores formål er ikke at tjene penge.

Kristeligt Dagblad har først og fremmest et samfundsansvar at løfte. Avisen skal levere redelig og pålidelig journalistik og information til sine læsere på papir og digitalt. Avisen er sat i verden for at sætte sit særlige aftryk på den offentlige debat. Den spiller sammen med de andre medier en vigtig rolle i demokratiet. Avisen har med sit navn og sin forankring i kristendommen udviklet et fokus på at dække de emner i kulturlivet, samfundslivet og åndslivet, der kan rummes inden for de tre ord: tro, etik og eksistens. Det er avisens særkende, og det er dens særlige bidrag til det kor af mediestemmer, som demokratiet er så afhængigt af.

Vi skal som samfundsborgere være taknemmelige for, at vi i Danmark har så kompetent en presse, som vi har. Den udsættes hver dag for kritik, og sådan må det være, men sammenlignet med så mange andre lande er pressen i Danmark af høj kvalitet. Det kommer os alle til gode, ikke mindst i en valgkamp, som den, der finder sted nu. Valgene er ikke bare demokratiets omdrejningspunkt, men også pressens ”finest hour”.

Heldigvis er Kristeligt Dagblad godt rustet til opgaven, og det viser ikke mindst det år, som vi lægger bag os.

Opsummeret i få ord, så går det fortsat rigtig godt for Kristeligt Dagblad. Avisen står stærkere end nogensinde før. Den trodsede også i 2018 de nedadgående tendenser på dagbladsmarkedet. Omsætning og oplag voksede til nye højder, og det lykkedes næsten at fastholde annoncesalget.

Årets resultat på 2,7 millioner kroner efter skat er betydeligt lavere end sidste års resultat. Men det er præget af den stærke uro på de finansielle markeder, og det er – som ventet – også præget af den langt dyrere distribution af avisen.

Samtidig har selskabet investeret i den digitale udvikling.

Mens dagbladsbranchen generelt er plaget af en faldende omsætning, så betød især det øgede abonnementssalg, at Kristeligt Dagblads omsætning voksede med tre procent i 2018 til 132 millioner kroner.

Alt i alt kan jeg sige, at bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet og med aktivitetsniveauet i huset. Vi ved, at der ikke hviles på laurbærrene. Der tænkes mange tanker og tages mange udviklingsskridt, som samlet set flytter avisen og selskabet i den rigtige retning.

Abonnement og oplag: Det afspejler sig ikke mindst i antallet af mennesker, der vil betale for at abonnere på avisen. Kristeligt Dagblads oplag voksede med hele fem procent til 29.400 i 2018.

Igennem året øgede avisen også antallet af digitale abonnenter, så det digitale oplag ved årets udgang udgjorde en fjerdedel af det samlede oplag. De fleste dagblade offentliggør ikke længere oplagstal, så avisens udvikling på dette område kan ikke sammenlignes med det øvrige avismarked.

Alle dagblade offentliggør imidlertid fortsat læsertal. Altså antallet af mennesker, der læser avisen dagligt. Og det er både papiravisen og e-avisen. Kristeligt Dagblad øgede her tallet med knap syv procent, så 109.000 danskere læste avisen hver dag i 2018. Det gør avisen til det femte mest læste dagblad i landet sammen med Børsen. Kun Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske og JydskeVestkysten har flere læsere.

Digitale aktiviteter: Selvom vi ikke tror, at papiravisen forsvinder, så koncentrerer en stor del af udviklingen sig om digitaliseringen. Heldigvis blev 2018 endnu et stærkt digitalt år.

I gennemsnit besøgte 685.000 forskellige brugere avisen om måneden, og antallet var stigende hen over året. Mange brugere får gennem det digitale møde med avisens journalistik lyst til at læse mere og ender som abonnenter på avisen.

Det mest populære abonnement er at modtage avisen på papir fredag og lørdag, men digitalt i løbet af ugen.

Avisen oplever derfor en voksende interesse for at læse den digitalt, og brugen af e-avisen voksede med 40 procent. I e-avisen kan abonnenter læse den daglige avis og søge i hele avisarkivet tilbage fra avisens grundlæggelse i 1896.

På søn- og helligdage, hvor printavisen ikke udkommer, bringer e-avisen ofte særlige tema-udgivelser, og de har omhandlet emner som søskende, venskab, sorg og håb. Her samler redaktionen gode og langtidsholdbare artikler fra arkivet og layouter dem tematisk. Det har læserne taget uhyre godt imod.

Også Kristeligt Dagblads digitale lyd-avis til abonnenter oplevede fremgang i det forgangne år. Lyd-avisen forlænger den tid, som abonnenterne bruger på avisen. Lyd og podcast er i det hele taget en medieform, der er på vej frem, fordi den øgede lytning er attraktiv for mennesker, der enten er undervejs eller lytter, mens de laver andet arbejde.

Derfor er lyd også et af de områder, der vil blive satset på i de kommende år.

I årets løb etablerede selskabet også et nyt digitalt specialmedie Kirke.dk, som henvender sig til mennesker, der arbejder med kirkeliv i Danmark. Det redaktionelle indhold på det nye medie er blevet taget godt imod i fagmiljøet, ligesom salget af abonnementer til ansatte, beslutningstagere, folkevalgte og frivillige i kirker og kirkelige organisationer har været meget tilfredsstillende.

I 2018 betød nye krav fra EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), at der måtte bruges mange tekniske ressourcer på at ajourføre avisens måde at spørge efter og lagre data på. Ligeledes måtte avisen i 2018 ændre i den redaktionelle måde at bruge sociale medier på, fordi Facebook ret pludseligt gjorde det meget vanskeligere for medier at nå ud til nye brugere.

For at sikre avisen teknologisk har mediehusets digitale udviklere i 2018 arbejdet med at etablere en ny digital arkitektur, som gør det muligt at understøtte flere mediesites på én gang.

Samlet set betyder disse redaktionelle og tekniske tiltag, at Kristeligt Dagblad står stærkere rustet til fremtidens mediebillede.

Annoncesalg: Salget af avisabonnementer er den klart vigtigste indtægtskilde for avisen, men annoncesalget er langt fra uvæsentligt. Derfor er det uhyre flot, at det næsten lykkedes at fastholde avisens annoncesalg på samme niveau som i 2017. Målt i kroner faldt annoncesalget bare to procent, hvilket jo normalt set ikke er tilfredsstillende. Men de landsdækkende aviser som helhed oplevede et fald i annoncesalget på 14 procent. Så vi har grund til at være tilfredse.

Den overordnede tendens er, at de store internationale spillere med især Google og Facebook i spidsen opsuger langt hovedparten af den digitale annoncering, og derved udhuler de indtjeningen for de traditionelle medier.

Redaktion: Kristeligt Dagblads journalistik udviklede sig i 2018 i retning af mere tematisering, større dækning af hele landet og forstærket fokus på dimensioner som det historiske, det konstruktive og det fortællende.

Samlet set har redaktionen præsteret høj journalistisk kvalitet.

Et godt eksempel var offentliggørelsen af særsektionen ”Oktober 1943”, der med ambitiøs journalistik markerede 75-året for de danske jøders flugt og redning under den tyske besættelse. Efter invitation fra Det Jødiske Samfund blev denne avissektion tilbudt alle deltagere i den officielle markering af redningen i den jødiske synagoge i København, hvor ledende skikkelser fra alle grene af det danske samfund deltog.

Jeg kunne fremhæve en lang række andre journalistiske satsninger og serier, men vil forlade mig på, at avisens abonnenter dagligt selv erfarer, at Kristeligt Dagblad er en avis, der rummer meget stof til eftertanke og bidrager med vinkler og emner, som ingen andre medier tager op.

Redaktionen fortsatte også i det forgangne år med at satse på udvalgte digitale specialhistorier, og det resulterede i, at redaktionen hen over året producerede 57 særligt fortalte historier, hvor digitale elementer som video, lyd og grafik medvirker i den journalistiske formidling.

Redaktionen arbejder bevidst på at alle ansatte fortsat uddannes, og derfor gennemførte den også i 2018 en redaktionel højskole, der har til hensigt at sikre en løbende opdatering og opkvalificering af de redaktionelle medarbejdere.

Redaktionen har også arbejdet på at forstærke avisens landsdækkende karakter og styrket bemandingen, der har til formål at sikre, at nyhedsstrømmen i alle hjørner af landet afspejles i avisen, når det er relevant.

Kristeligt Dagblad er landets mest landsdækkende avis med abonnenter, der bor fordelt i næsten samtlige postnumre.

Hæder til journalistikken: Også i 2018 blev avisens journalistik hædret. Kristeligt Dagblad var det danske medie, der fik flest priser for digitale artikler, da Danske Medier holdt sin årlige prisuddeling i maj. Der var guld for ”Årets digitale historie”, som var fortællingen om en dement 63-årig mand. Begrundelsen var blandt andet, at specialhistorien rummer en ”smagfuld, afdæmpet og ekstremt effektiv brug af digitale virkemidler”.

Herudover vandt avisen en sølvpris for den digitale fortælling ”Ville du vælge et barn med Downs syndrom til eller fra?”.

Der blev også uddelt sølv for relanceringen af avisens hjemmeside. Denne årsberetning ville ikke være dækkende, hvis den forbigik uddelingen af årets store branchepris. Avisens ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør, Erik Bjerager, blev i april hædret med Den Store Publicistpris, der uddeles af Danmarks ældste forening for journalister og redaktører. Den Store Publicistpris gives for en ekstraordinær indsats for den frie publicisme i Danmark.

Der er tale om en personlig pris, og det hed blandt andet i begrundelsen, at ”det er en særlig kvalitet at kunne lede en avis igennem så mange år, som Erik Bjerager har gjort det med Kristeligt Dagblad”.

Kristeligt Dagblads Priser: Kristeligt Dagblad uddeler også selv priser. Kristeligt Dagblads Pris gik i 2018 til de to komponister Erik Sommer og Erling Lindgren. De modtog prisen for deres indsats for at have skabt et stort antal sangbare melodier, der har gjort mange nye salmer og sange kendte og skattede i Danmark.

Kristeligt Dagblads Initiativpris, der gives til en eller flere kirkelige nyskabelser, gik i 2018 til Vesterbro Sogn i København. Sognet fik prisen for at have indført fænomenet drop in-dåb, som siden har bredt sig ud over landet, hvor mange andre sogne har taget idéen til sig. De to priser er hver især på 25.000 kroner.

Læserrejser og læsermøder: Hvert år afholder avisen en lang række møder for sine læsere, og der udbydes særlige rejser for læserne.

Der blev sidste år gennemført 42 læserrejser med mere end 1300 rejsende, og avisen afviklede 80 læserarrangementer med 2700 deltagende abonnenter. Læserarrangementerne fordelte sig næsten ligeligt vest og øst for Storebælt.

Der er stor tilfredshed i avisens læserkreds med de mange arrangementer, der ofte opleves som en forlængelse af avisens journalistik.

Distribution: Udbringningen af papiravisen blev omlagt fra Post Danmark til fortrinsvis private avisdistributører for to år siden. Det er imidlertid en omfattende og vedvarende proces at optimere udbringningen af aviser til hele landet, og den fortsatte i det forgangne år.

Udgiften til at distribuere papiravisen er markant stigende, og den vil formentlig fortsætte med at stige i årene fremover. Bestyrelsen opfatter distributionen af papirudgaven af Kristeligt Dagblad som en af de store udfordringer i de kommende år.

Mediestøtte: En anden udfordring er at sikre politisk opbakning til den mediestøtte, som bidrager til mangfoldigheden af medier i Danmark. Regeringen og Dansk Folkeparti vedtog kort før sommerferien en omlægning af mediestøtten.

Ligesom de øvrige landsdækkende aviser mister Kristeligt Dagblad støtte fra 2020, men nedgangen på cirka to millioner kroner om året kan håndteres inden for avisens samlede økonomi. Samtidig indføres der nulmoms på digitale avisabonnementer, hvilket er en klar fordel for alle landets aviser.

Kristeligt Dagblads samlede økonomi er helt afhængig af mediestøtten og vil være det fremover. Det er derfor håbet hos avisens ledelse og bestyrelse, at der med medieforliget i det år, der ligger bag os, er skabt ro om de politiske rammevilkår for dagbladene i en betydelig årrække.

Kristeligt Dagblads Forlag: I 2018 cementerede Kristeligt Dagblads Forlag for alvor sin status som udgiver af både danske og internationale historiske bøger, idet flere af de bedst sælgende udgivelser alle var inden for denne kategori.

På grund af forsinkelser og ændret bemanding udgav Forlaget kun 15 titler i 2018, hvilket var færre bøger end planlagt, men Forlaget forventer at kunne opnå målene for 2019.

Tak: Bestyrelsen har i det forgangne år har været dybt involveret i ledelsens arbejde med at udforme en strategi for selskabet, der skal række de næste fire år frem.

Det har været et frugtbart og givende arbejde at tage del i, og der ligger nu en både ambitiøs og realistisk strategi for fortsat vækst. Vi ønsker også fremover, at kernen i forretningen skal være journalistik af høj kvalitet. Det tror vi, at der vil være efterspørgsel på, uanset hvordan den teknologiske udvikling går. Lødig og troværdig publicisme er kernen i vores virksomhed.

Tak til avisens medarbejdere for en stor indsats. Tak til ledelsen for endnu et godt år. Tak til Kristeligt Dagblads Venner, avisens repræsentantskab og den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. Og ikke mindst tak til alle abonnenter og læsere for at gøre Kristeligt Dagblads fortsatte fremgang mulig.