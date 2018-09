Et lys i mørket

Redningen af de danske jøder har bud til os alle i dag

For nogle år siden benyttede vi her på Kristeligt Dagblad en svensk mediekonsulent, der skulle hjælpe os med udviklingen af avisen. Han tog dagligt turen fra Skåne og til København, og en dag fortalte han om, hvordan hans kosulentarbejde for avisen havde fået hans far til at fortælle den fulde historie om sin flugt til Sverige mange år tidligere.

Faderen var jøde ligesom sin søn, men han var østrigsk jøde og blev i slutningen af 1939 sendt til Danmark som plejebarn. Den familie på Midtsjælland, der tog imod ham, fastholdt han kontakt med resten af sit liv, men allerede i eftersommeren 1943 stod det klart, at den unge jøde måtte flygte fra Danmark til Sverige. Begge hans forældre og hans bror var på det tidspunkt omkommet i de nazistiske kz-lejre.

Den unge Erik Walter Sommerstein, som han hed, blev forelsket i et andet østrigsk plejebarn, Margit, og sammen ville de flygte til Sverige, da tyskernes aktion for at deportere de 7000 danske jøder til tyske kz-lejre gik i gang natten mellem 1. og 2. oktober 1943. Men de to unge jøder manglede penge til at komme over Øresund til det neutrale Sverige. Det vidste de mennesker, der skjulte dem, og ad omveje kontaktede de den daværende chefredaktør på Kristeligt Dagblad og bad om penge. Det var kendt, at avisen i slutningen af 1930’erne havde stået bag en stor pengeindsamling til fordel for jøderne i Tyskland, som man ville hjælpe i sikkerhed. Indsamlingen havde stor opbakning i den kirkelige verden, og der kom mange penge ind. Måske var det herfra, at den daværende chefredaktør, Jens Theodor Thomsen, tog pengene, måske tog han dem af avisens kasse eller af egen lomme.