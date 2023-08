Et opgør med skærmene? Skoler vil have fysiske bøger tilbage i undervisningen

Vi begynder et sted, Morgensamling normalt ikke begiver sig ud; nemlig det sydamerikanske land Paraguay. Her befinder sig et område, kaldet Chaco, hvor et lille stykke land siden 1954 har været ejet af den sydkoreanske megakirke Unification Church. Kirkens stifter, Sun Myung Moon, købte området som led i kirkens ekspansion og for med sine egne ord at "skabe paradis" på jord.

25 år senere er et andet klientel dog begyndt at indtage området – nemlig kriminelle fra de lokale karteller, der bruger landet som smuglerruter til at fragte narko til og fra landet. Det skriver Reuters.

Unification Church samarbejder med de lokale myndigheder i en hård og tilsyneladende umulig kamp mod kartellerne, der sammen med andre sydamerikanske bander sidder hårdt på det, der har udviklet sig til en lukrativ international narkotikaindustri. Og kirkens område i Chaco har vist sig at være en vigtig del i industrien.

Skoleledere: Bøger fylder for lidt i klasserne

Knap hver anden skoleleder i de danske skoler synes, at de digitale læringsmidler har taget overhånd i undervisningen og savner fysiske bøger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skriver Politiken på baggrund af en rundspørge, som 544 skoleledere fra folkeskoler og frie grundskoler har medvirket i.

Flere skoleledere fortæller til Politiken, at de frygter, at børn taber noget essentielt ved ikke at få fysiske bøger, de kan bladre i. Men bøger er dyre og ikke nær så nemme at opdatere sammenlignet med digitale virkemidler, og derfor kan det have lange udsigter at få flere bøger i undervisningen, siger ekspert.

Eksperter slår alarm: Lad børn være børn, ikke små voksne

På forsiden af dagens Kristeligt Dagblad finder du historien om, at flere børnepsykologer nu advarer om brugen af tests og vurderinger, der over de seneste 12 år har fundet vej ind i klasseværelserne.

Fastlagte og ensrettede tests, der kan bruges som led i standardiserede målinger og handlingsplaner, har nemlig overtaget pædagogikken og legen i opdragelsen. Dermed får børn ikke lov til at udvikle sig i eget tempo og bliver i stedet betragtet som små voksne.

"De tror, de skal kunne alt på forhånd. Men det er altså det mest sårbare, vi angriber for tiden ved at have så stort fokus på tests og målinger – det er selve livsglæden," siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Biskopper er splittede om koranafbrændinger

Herhjemme har debatten om offentlige koranafbrændinger, og hvorvidt de skal forbydes, raset i flere uger. Mens størstedelen af danskerne støtter et forbud mod afbrænding af hellige skrifter, som Kristeligt Dagblad har kunnet berette i en række artikler, er landets biskopper mere splittede i spørgsmålet.

Flere af folkekirkens biskopper mener, at der allerede findes tilstrækkelig med lovgivning til at stoppe koranafbrændinger. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix.

I dagens avis fortæller flere biskopper, at de tager afstand fra afbrændinger af Koranen og andre hellige skrifter, men at et forbud ikke er vejen frem, fordi ytringsfriheden skal respekteres. Andre biskopper mener dog noget andet.

"Afbrænding af Koranen, Bibelen eller andre religiøse skrifter er en respektløs handling og en hån imod mennesker, der tænker og tror anderledes end én selv, og har i mine øjne intet med ytringsfrihed at gøre. Så jeg har svært ved at se, at ytringsfriheden skulle være truet," siger Marianne Gaarden, biskop i Lolland-Falsters Stift, til Kristeligt Dagblad.

Tre korte nyheder fra udlandet

Ferieøen Maui i den amerikanske delstat Hawaii er blevet ramt af skovbrande, der har forårsaget store ødelæggelser og mindst 53 dødsfald. Præsident Joe Biden har igangsat en omfattende nødhjælpsindsats for at hjælpe indbyggere og gæster på øen, skriver CBS.

Irak kræver nu, at betegnelsen "seksuel afvigelse" skal bruges i stedet for "homoseksualitet" i landets medier og forbyder andre lgbt-relaterede ord i offentligheden, skriver avisen L'Orient Today. Forbuddet kommer i forlængelse af flere restriktioner for lgbt-personer i landet og knyttes til reaktioner på koranafbrændinger i Sverige og Danmark.

59-årige Fernando Villavicencio, præsidentkandidat til Ecuadors præsidentvalg, er blevet skudt og dræbt på åben gade, skriver CNN. En række colombianske statsborgere med forbindelser til narkokartellerne er blevet anholdt og sigtet for attentatet, oplyser Ecuadors politi.

Mystisk raseri-graffiti plager jysk kirke

Nogle graffitikunstnere skriver deres dæknavne – deres "tags" – på mure og vægge. Nogle maler store portrætter og malerier. Og så er der dem, der skriver simple budskaber.

Sidstnævnte er åbenbart tilfældet i det jyske Christiansfeld, hvor ordet "arrige" ifølge JydskeVestkysten nu præger Tyrstrup Kirke.

Ukendte ballademagere har i nattens mulm og mørke sprayet ulæselige kruseduller og altså udsagnet "arrige" på kirken, en trappe og fortovet uden for sognehuset, fortæller politiet til avisen. Det kan blive dyrt at fjerne graffitien og male over, da det kræver tilladelse at arbejde på kirken, der er bygget i starten af 1860'erne.

"Det er da rigtig træls og noget, som vi gerne havde været foruden," fortæller Kurt Mosegaard, der er formand for menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke.