Et samlet Christiania vil have Pusher Street endegyldigt lukket

Pusher Street på Christiania skal lukkes.

Det har christianitterne søndag aften besluttet på et fællesmøde, oplyses det i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at et samlet Christiania melder ud, at man vil have gaden lukket, siger Hulda Mader til Ritzau.

Hun er talsperson for Christianias pressegruppe.

- Det er et stort skridt, og det har ikke været nogen nem beslutning. Men der var et meget stort flertal på fællesmødet, som gik ind for, at det skal lukkes, siger Hulda Mader.

Fællesmødet er blevet afholdt, efter at en 30-årig mand lørdag blev dræbt i en skudepisode på Pusher Street. Gaden er kendt for at være centrum for den organiserede hashhandel på Christiania.

I over et halvt århundrede har der været salg af hash på fristaden.

Men særligt i de senere år er kriminaliteten og volden taget til på Pusher Street. Drabet på den 30-årige lørdag er blot det seneste i en række af drab.

Blandt andet mistede en 23-årig mand livet i 2022.

At det endnu ikke er lykkedes at få bugt med den hårde kriminalitet i området skyldes ikke mindst, at nogle christianitter har holdt hånden over de kriminelle.

Sådan lyder det søndag i en skriftlig kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Også han mener, at hashhandlen på Pusher Street skal lukkes.

- Jeg bakker til fulde op om den helhedsplan for Pusher Street, som blandt andre Københavns Kommune, politiet, vi selv og Christianias beboere er i gang med at udforme. Ligesom jeg er glad for at se, at nogle af beboerne råber op.

- Hidtil har man i et vist omfang holdt hænder over bander og kriminalitet - det skal stoppe nu. For der er behov for, at vi alle løfter vores del af opgaven i fællesskab, hvis vi skal lykkes med en varig forandring, siger ministeren.

Talsperson Hulda Mader kan ikke genkende, at nogen skulle holde hånden over den organiserede kriminalitet.

- Vi holder ikke hånden over nogen. Vi lever vores liv. Vi har ikke noget med det marked at gøre.

- Vi er dødtrætte af det. Nu har vi sagt, at vi vil have det lukket. Så må det være op til myndighederne, hvordan det skal ske, siger Hulda Mader.

