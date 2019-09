Et stigende antal børn accepterer forældrevold

I over 20 år har det været forbudt at slå børn i Danmark. Alligevel synes flere, at en lussing er i orden.

Et stigende antal skolebørn synes, det er i orden, at forældre straffer deres børn ved eksempelvis at ruske i dem eller give en lussing.

Det viser en undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Unicef Danmark og Institut for Menneskerettigheder.

I undersøgelsen svarer otte procent af de adspurgte børn, at det er i orden, at forældre straffer deres børn fysisk.

Det er mere end dobbelt så mange i forhold til en tilsvarende undersøgelse for fem år siden. Dengang svarede tre procent, at de fandt det i orden.

I Unicef Danmark, det danske organ af FN's børneorganisation, vækker tallene bekymring hos generalsekretær Karen Hækkerup.

- Hvis flere og flere børn synes, det er okay at skulle finde sig i at blive slået, så synes jeg ikke, at vi som samfund, som skoler og som organisationer har været gode nok til at få børnene til at forstå, hvorfor de er blevet givet en rettighed, som siger, at man netop ikke skal finde sig i den slags, siger hun.

For snart 30 år siden vedtog FN Børnekonventionen, som blandt andet har fokus på sunde og trygge forhold for børn at vokse op i.

Og for lidt over 20 år siden blev det herhjemme forbudt at slå sine egne børn.

Alligevel er der altså flere børn, som mener, at forældre bør kunne straffe deres børn fysisk.

Årsagen har Karen Hækkerup svært ved at svare på.

- Jeg tror, man kan lægge mange analyser ned over det her for at prøve at finde ud af, hvorfor udviklingen er sket. I stedet synes jeg, det er vigtigt at have fokus på, hvad man kan gøre ved det, siger hun.

Sammen med Institut for Menneskerettigheder peger Unicef Danmark på, at man blandt andet kan gøre mere i folkeskolerne for at oplyse børnene om, hvad deres rettigheder er.

Cecilia Decara, chefkonsulent i Institut for Menneskerettigheder, er dog også opmærksom på, at lærerne i forvejen skal undervise børnene i mange ting.

- Ligesom på læreruddannelsen er der mange konkurrerende dagsordener i folkeskolen. Der er mange, der gerne vil have folkeskolen til at løse alverdens samfundsproblemer.

- Men med menneskerettighederne er vi inde at røre ved grundstenen i vores demokrati, mener Cecilia Decara.

Undersøgelsen, der bygger på svar fra lidt over 1000 skoleelever fra 6. til 10. klasse, har undersøgt andet end bare børnenes accept af forældrevold.

Undersøgelsen viser også, at hver femte elev mener, at politiet gerne må bruge tortur i særlige tilfælde.

Derudover mener hver tiende, at staten har lov til at overvåge alle danskere.

