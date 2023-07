Et stigende antal familier har to eller flere biler

Stadig flere familier i Danmark har mere end en bil.

Antallet af familier med rådighed over flere biler var ved årsskiftet 564.100 familier, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

For ti år siden var der 430.300 familier, som havde mere end én bil.

- Det svarer i dag til, at 17,8 procent af alle familier råder over flere biler mod 14,9 procent for ti år siden, skriver Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Statistik er det især jyske kommuner, der har haft den største vækst i andelen af familier med flere biler.

Den højeste andel findes i de fire jyske kommuner Rebild, Hedensted, Skanderborg og Favrskov, hvor mere end 31 procent af familierne har to eller flere biler.

I hovedstadsområdet gælder det mindre end 15 procent.

Ifølge forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra bilejernes organisation FDM er det for mange familier uden for de store byer nødvendigt med bil nummer to eller tre for at få hverdagen til at hænge sammen.

- Så snart vi kommer uden for de større byer, bliver kollektiv transport et dårligere produkt. Så hvis man skal have en hverdag til at hænge sammen, så er man jo nødt til at have en bil.

- Hvis der er to i husstanden, der arbejder, så giver det mening med to biler. Men hvis man tilmed har børn, der skal i gymnasiet, så begynder man at overveje, om man skal have bil nummer tre.

- Jo længere væk du kommer fra byerne, jo mere relevant bliver diskussionen om bil nummer tre, siger han.

Danmarks Statistik har i tidligere analyser slået fast, at familier med flere biler er lavest i hovedstadskommunerne og højest i oplandskommunerne.

Mere end 80 procent af familierne i områder med det laveste serviceniveau af offentlig transport råder over én eller flere biler ifølge Danmarks Statistiks tidligere analyse.

Andelen af familier med flere biler stiger med antallet af hjemmeboende børn og med familiens indkomst.

Statistikken tæller både person-, leasing-, vare- og firmabil.

