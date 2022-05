Det er blevet mere socialt acceptabelt at takke nej til alkohol. Det skyldes ikke mindst en omfattende præstationskultur, for man præsterer dårligere med tømmermænd, siger forsker i samfundstendenser

Et større udvalg af drikkevarer uden procenter afspejler en drukkultur under forandring

Noget er i gære, hvad angår danskernes mest folkekære – og ja, gærede – drikkevarer.

På få år har et voksende udvalg af alkoholfri øl, vin og spiritus som gin og rom sneget sig ind på såvel supermarkedshylderne som i de danske hjem. Samtidig viser statistikker, at danskerne over en bred kam drikker mindre og oftere helt fravælger alkohol.