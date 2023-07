Et symbol på rummelighed eller sammenblanding af religion og politik? Statsministerfrues præstekrave vækker debat

Det er blevet dagen efter det, der af cykelkendere kaldes "den bedste enkeltstart nogensinde" og "sensationelt": Jonas Vingegaards magtdemonstration i gårsdagens cykeletape tegner til, at han om få dage ikke blot vil kunne iføre sig gult, men også guld. I hvert fald tyder meget på, at cykelrytteren igen kan vinde årets Tour de France.

Men det hele afgøres altså først på søndag, og inden da skal vi nå forbi nogle af døgnets andre store nyheder, der i dag tager os rundt omkring i verden.

Delstat suspenderer abortlov få dage efter vedtagelse

En række organisationer er gået sammen for at få loven, der forbyder aborter efter seks ugers graviditet i den amerikanske delstat Iowa, omstødt. Og det er imidlertid lykkedes. I hvert fald blokerede en dommer i går midlertidigt for loven, skriver avisen Des Moines Register. Det sker kun få dage efter, at loven i fredags blev vedtaget af et republikansk flertal og med øjeblikkelig virkning trådte i kraft.

Og det hujer ikke Iowas guvernør, Kim Reynolds, der selv underskrev loven. Hun vil nu tage sagen til statens højesteret.

"Abortindustriens forsøg på at forhindre Iowa-borgerens vilje og de valgte folkerepræsentanters stemmer fortsætter i dag," siger hun.

Taknemmelighed kommer på skoleskemaet

Kan øget fokus på taknemmelig styrke elevers trivsel? Det vil en ny kampagne for danske skoleelever i udskolingen og 10. klasse nu afprøve. "Taknemli'" hedder kampagnen, der består af undervisningsmateriale med forskellige teknikker, øvelser og videoer med viden om taknemmelighed.

Ifølge teamet bag har lærerne til de 45.000 elever, som allerede har afprøvet materialet, rapporteret, at forløbet har styrket klassernes trivsel. Taknemmelighed kan nemlig gøre os gladere, mere hjælpsomme og styrke båndet til andre, mener ophavsmændende. Det er alt sammen noget, som længe har været en central praksis i kristendommen, siger præst Niels Nymann Eriksen.

I dagens udgave af Kristeligt Dagblad minder han dog om en faldgrube, man ikke bør falde i, når man praktiserer taknemmelighed. Læs mere om den her.

Statsministerfrues præstekrave vækker opsigt

Så til en historie, der synes at være gået de danske medier forbi. Den svenske statsministerfrue, Birgitta Ed, havde næppe regnet med, at hendes tøjvalg ville vække debat, da hun under Nato-topmødet i sidste uge mødte Tyrkiets tørklædebærende præsidentfrue. Men det er ikke desto mindre præcis, hvad det har gjort.

Birgitta Ed, der har virke som præst, havde nemlig iført sig præstekrave og kors, og det er hun efterfølgende blevet både hyldet og kritiseret for. Støtter mener, hendes påklædning symboliserede rummelighed og udfordrede sekularismen, mens kritikere beskylder hende for uhensigtsmæssigt at blande religion og politik.

Selv siger Birgitta Ed, at hun blot var klædt, som hun plejer. Alligevel signalerer tøjvalget, at Sverige – hvor kristne symboler i politik gennem årtier har glimret ved sit fravær – måske kan nærme sig et postsekulariseret stadie. Det er "et land som har modnet sit forhold til religion og ikke behøver at blive beskyttet mod synet af religiøse symboler," forklarer en professor i kirkehistorie i den norske, kristne avis Vårt Land.

Aktivist dømt for at skrive om diskrimination mod kristne

Også i Egypten vækker det opmærksomhed at skildre med sin kristne tro. I 2020 skrev Patrick Zaki, ansat ved det egyptiske menneskerettighedscenter Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR) en artikel om forholdene for kopterne – det kristne mindretal – i landet. I den beskrev han en uge i sit liv, da han selv er kopter. Og det blev han i går idømt tre års fængsel for – en dom, der har skabt forargelse i Amnesty International og ført til protester i Italien, hvor Patrick Zaki tidligere har studeret.

Anklagen lød på, at han med artiklen havde "spredt falske nyheder" og "opfordret til omvæltning af staten". EIPR har tidligere i forløbet berettet, at Patrick Zaki siden sin anholdelse for tre år siden har været udsat for tortur og tæsk. Han er dog langt fra den eneste i Egypten, der er blevet fængslet for at give udtryk for holdninger, som afviger fra regeringens, skriver Al Jazeera.

Kirker byder hunde indenfor

Det er ingen hemmelighed, at mange kirker gerne så, at flere begyndte at aflægge besøg i dem. Så nu har flere britiske kirker – herunder den ikoniske Canterbury Cathedral – taget mere drastiske metoder i brug. I en prøveperiode inviterer de nemlig kæledyr indenfor. I Worcester Cathedral byder caféen sågar på en såkaldt "puppychino" til firbenede besøgende. Forhåbningen er at få besøgstallet op – og her er det altså ikke kun dyr, der er i tankerne.

"Hunden er en ice-breaker for mange mennesker, og hundeejere elsker at møde andre hundeejere, så det skaber en følelse af forbundethed, af fællesskab," siger domprovsten af Canterbury Cathedral ifølge Euronews til BBC.

De fleste kirker tillader dog ikke kæledyrene at deltage under gudstjenester. Men i den engelske by Car Colston har man netop afholdt sin årlige velsignelsesgudtjeneste for kæledyr, hvor selv skildpadder undertiden har deltaget. Se, hvordan det forløb, her.