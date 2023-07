Et tegn på mistrivsel? Flere børn går i skole på nedsat tid

Godmorgen og velkommen til ugens første Morgensamling, som begynder blandt støvede bøger hos landets arkivrotter.

Vores fælles hukommelse er under angreb

Det er velkendt, at skimmelsvamp kan være sundhedsskadeligt. Men svampene udgør også en trussel mod vigtige arkivalier rundt omkring på landets arkiver. Faktisk er der aldrig set så mange tilfælde af skimmelangreb, der både ødelægger arkivalier og gør medarbejdere syge, meddeler flere bevaringscentre i Danmark i dagens avis.

På nogle arkiver er man endda tvunget til at tilsidesætte forskning og formidling for at bekæmpe skimmelsvampen, som bare breder sig. Lige nu forsøger arkiverne at redde dokumenter og bøger, men det skal gå hurtigt, ellers vil konsekvensen blive stor. Det fortæller en konservator i dagens avis.

Færre børn går i skole på fuld tid

Årsagerne kan være mange, men nogle gange kan de være svære at gennemskue. På ni ud af ti folkeskoler herhjemme er der børn, som kommer i skole på nedsat tid, viser en undersøgelse, som DR har foretaget. DR har fået svar fra 517 skoler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil sige, at eleverne følger et såkaldt reduceret skema for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. En løsning, som en forsker i skolevægring mener er uholdbar på sigt. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at mere end hvert 10. skolebarn har et problematisk højt fravær, og hvordan man på en skole i Svendborg forsøger at løse problemet.

Voldtægtssager falder til jorden

Allerede nu har man i politiet igangsat initiativer for at undgå at eventuelle ofre for seksualforbrydelser bliver mødt af spørgsmål som for eksempel: "Var du mon udfordrende klædt?".

Nu skal en ny organisation for bistandsadvokater sørge for, at de, der bliver udsat for seksuelle overgreb, får en bedre behandling, skriver Politiken.

Ifølge Helle Hald, som er formand for den nye forening Landsforeningen for Bistandsadvokater, oplever for mange nemlig en dårlig behandling i retssystemet. Det er dog langt fra alle voldtægtssager, som når til retten. I Midt- og Vestsjællands Politi fik man sidste år 174 anmeldelser om voldtægt, men politikredsen opgav at føre 151 sager samme år, skriver Berlingske i dag.

Pave Frans udnævner nye kardinaler

Da Pave Frans traditionen tro holdt middagsbøn på Peterspladsen i Vatikanet i går, søndag, kunne han fortælle, at han har udnævnt 21 nye kardinaler. Blandt de nye kardinaler, som formelt først får den nye titel ved en ceremoni den 30. september, er gejstlige fra Israel, Hong Kong og Tanzania.

Søndag holdt Pave Frans middagsbøn i Vatikanet. Foto: Riccardo Antimiani/EPA/Ritzau Scanpix

Ifølge flere medier, herunder al-Jazeera, viser det, hvordan paven forsøger at præge valget af sin efterfølger. Kardinalerne har alle, medmindre de er over 80 år, en stemme, når der i fremtiden skal findes en ny pave.

Guldalderværk er forsvundet

Værket har været ude af syne i 27 år. Men nu er Ribe Kunstmuseum gået på jagt efter maleriet “Tobias’ hjemkomst”, som Wilhelm Bendz lavede i 1825. Det skriver Politiken. Det sydvestjyske museum skal bruge værket i en ny særudstilling, og derfor efterlyser det nu gulderaldermaleriet.

Værket blev udstillet i 1996 på Den Hirschprungske Samling i København, men derefter er det tilsyneladende “pist væk”, siger Katrine Møller Madsen, som er kunsthistoriker på Ribe Kunstmuseum, til Politiken.

'Tobias' hjemkost' af Wilhelm Bendz. Foto: Ribe Kunstmuseum/Ritzau Scanpix