Etisk Råd anbefaler teknologisk fremstilling af grønnere fødevarer

Nye fødevareteknologier bør tages i brug til at fremstille alternativer til animalske fødevarer.

Men kun hvis de bidrager til en bæredygtig omstilling af fødevareområdet og øger menneskers sundhed.

Sådan lyder anbefalingen fra Det Etiske Råd i en ny redegørelse, der "skal bidrage til at fremme en nuanceret debat".

Nye fødevareteknologier kan dog stadig forbindes med usikkerhed, og de må ikke komme til at stå alene som løsning, lyder det.

Rådet fremhæver, at flere eksperter foreslår at benytte teknologien som et middel til at mindske udfordringerne med mangel på mad og den klimabelastning, der er forbundet med animalsk fødevareproduktion.

Teknologierne, der er rettet fokus på, kan producere fødevarer, der ligner kendte animalske produkter, herunder plantefars og kultiverede kød- og mejeriprodukter.

Ifølge tænketanken Concito står produktionen af mad for 30 procent af klodens samlede udledning af drivhusgasser.

/ritzau/