EU afgør biernes fremtid

Bier bliver sløve, får svækket immunforsvar og risikerer at dø af en række insektmidler. Men et EU-forbud mod midlerne kan ifølge landbruget betyde store tab.

Afgørelsens time er kommet for Europas bier.

En rapport fra EU's agentur for fødevaresikkerhed, Efsa, fastslår, at en række insektmidler i landbruget, de såkaldte neonikotinoider, udgør en fare for biers liv.

22. marts mødes repræsentanter for EU-landene for at tage stilling til, om der skal indføres totalforbud mod tre slags neonikotinoider.

Pesticiderne kan påføre bier store skader på nervesystemet, forklarer seniorforsker Marianne Bruus på Aarhus Universitet.