EU afgør slaget om biernes fremtid

Bier risikerer at dø af en række insektmidler. Men et EU-forbud kan ifølge landbruget betyde store tab.

Afgørelsens time er kommet for Europas bier.

En rapport fra EU's agentur for fødevaresikkerhed, Efsa, fastslår, at en række insektmidler i landbruget, de såkaldte neonikotinoider, udgør en fare for biers liv.

22. marts mødes repræsentanter for EU-landene for at tage stilling til, om der skal indføres totalforbud mod tre slags neonikotinoider.

Pesticiderne kan påføre bier store skader på nervesystemet, forklarer seniorforsker Marianne Bruus på Aarhus Universitet.

- Det kan være alt fra, at de bevæger sig anderledes, til at de slet ikke kan bevæge sig og til sidst dør. Det kan også ødelægge deres signaler, så de ikke kan sanse og finde rundt, som de plejer, siger hun.

Men for landbruget er neonikotinoiderne attraktive midler mod insekter. Det skyldes, at pesticiderne hurtigt spreder sig til hele planten, selv om kun et lille område bliver ramt.

Desuden har midlerne en langvarig effekt, og dermed slipper landmændene for at sprøjte planterne flere gange.

Hvis der kommer et totalforbud, skal landmændene i stedet sprøjte med andre midler to til tre gange ekstra, fortæller Niels Peter Nørring, områdedirektør for miljø, energi og EU i interesseorganisationen Landbrug Fødevarer.

- Især kinakål og pak choy-kål vil være i farezonen. De dækker små arealer, men er værdifulde afgrøder, siger han.

Herhjemme bruges en teknik kaldet vådbejdsning, der ifølge landbruget sikrer, at bierne ikke kommer i kontakt med neonikotinoider. Støvet fra pesticiderne er begrænset og rammer angiveligt ikke bierne.

- I Danmark har vi en sikker anvendelse. Det er vores klare opfattelse, siger Niels Peter Nørring.

I stedet ser han hellere, at EU laver restriktioner for, hvordan insektmidlerne anvendes i de enkelte lande.

Men selv om koncentrationen i planterne måske er lav, kommer bierne stadig i kontakt med insektmidlerne, siger seniorforsker Marianne Bruus.

EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S) mener ligeledes, at pesticiderne er skadelige. Ifølge hende vil en afstemning 22. marts ikke føre til et totalforbud i EU for de tre typer neonikotinoider.

- Jeg tror desværre ikke, at Europa er klar til et totalforbud, siger hun.

