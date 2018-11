EU-dom kan ryste udlændingepolitikken

Nye dokumenter tyder ifølge ekspert på, at Danmark taber principiel sag ved EU-domstol. Det kan medføre, at tusindvis af sager om familiesammenføring fra Tyrkiet skal gå om. En bombe under udlændingepolitikken, siger Socialdemokratiet

Danmark kan stå til en juridisk lussing med store konsekvenser, når EU-Domstolen om en måned danner ramme om et principielt slagsmål om tusindvis af afslag på familiesammenføringer.

Nye EU-dokumenter forud for retssagen tyder ifølge en ekspert i udlændinge- og EU-ret på, at Danmark vil tabe sagen. Dermed skal myndighederne givetvis genoptage tusindvis af sager om tyrkiske familiesammenføringer i Danmark på grund af en særlig aftale mellem EU og Tyrkiet.

Det er en alvorlig sag, siger Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye:

”I værste fald skal tusindvis af sager gå om, og det vil være virkeligt ærgerligt. Derfor håber jeg, at regeringen er bevæbnet til tænderne med argumenter, der skal forsvare de afgørelser, som er truffet af de danske myndigheder. Jeg har en forventning om, at regeringen prioriterer sagen meget, meget højt, fordi det kan være en mindre bombe under dansk udlændingepolitik,” siger han.

De nye dokumenter fra EU-Domstolen og EU-Kommissionen, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i, er henholdsvis spørgsmål, som EU-Domstolen har ønsket at få besvaret af Danmark, og kommissionens juridiske vurdering af sagen. De viser, at kommissionen har fundet dansk praksis på udlændingeområdet ulovlig, og at kommissionen har en helt anden tolkning end regeringen af, om familiesammenføring kan gavne integrationen.

Derfor kan Danmark meget vel stå til at tabe sagen ved EU-domstolen, vurderer lektor Peter Starup, som forsker i udlændinge- og EU-ret ved Syddansk Universitet.

”Skulle jeg sætte mine penge på udfaldet, ville jeg sætte dem på, at Danmark tabte sagen, hvilket vil udmønte sig i et retsligt efterspil,” siger Peter Starup, som har læst de nye dokumenter fra dels EU-kommissionen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, EU-domstolen og Njord Lawfirm, der repræsenterer flere dansk-tyrkiske familier, som føler sig uretfærdigt behandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Peter Starup peger på, at EU-Kommissionen i et nyt dokument har vurderet det danske tilknytningskrav, der blev skrottet sidste år, som værende i strid med EU-retten. Det er dette krav, som de danske myndigheder indtil sidste år har brugt som begrundelse for at give afslag på en lang række ansøgninger om familiesammenføringer. Den danske regering og EU-myndighederne har desuden vidt forskellige opfattelser af, om familiesammenføring gavner integrationen eller ej, siger Peter Starup og henviser til det nye dokument fra EU-kommissionen, hvor man skriver, at ”familiesammenføring med en ægtefælle kun indebærer fordele for familielivet, for kvaliteten af opholdet og for integrationen af den tyrkiske arbejdstager i den medlemsstat, hvor vedkommende arbejder.”

”EU-Kommissionens opfattelse bygger på retspraksis fra EU-Domstolen og er for så vidt ikke overraskende. Men det er to vidt forskellige politiske opfattelser, som kolliderer. I Danmark har vi regler, der bygger på, at integration ikke sker automatisk, selvom man får sin familie hertil, mens EU-Domstolen omvendt mener, at familiesammenføring er et helt uundværligt led i integrationen. Og dybest set kommer en afgørelse an på politiske opfattelser, da de juridiske regler er helt åbne for frie overvejelser. Det er domstolens politiske opfattelse, der bliver udslagsgivende,” siger Peter Starup.