EU forbyder flere tusinde kemikalier hos tatovører

Næste år vil en stribe kemikalier, der kan findes i tatoveringsblæk, blive forbudt i EU, skriver ministerie.

Over 4000 skadelige kemikalier, der er eller kan blive brugt i tatoveringsblæk, bliver nu forbudt i EU.

Samtidigt vil tatovører blive pålagt at informere om, hvilke kemikalier, der er i deres blæk. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Man skal kunne gå ned til sin tatovør og få en tatovering uden at bekymre sig om kemien i farverne. Danmark har i en årrække presset på og arbejdet for fælles EU-regler for skadelige stoffer i tatoveringsblæk, og nu er vi endelig kommet i mål, skriver miljøminister Lea Wermelin (S).

Ifølge ministeriet er mange kemikalier, der i andre sammenhænge er forbudt på grund af deres skadelige virkning, stadig tilladt i tatoveringsblæk. Blæk der bliver indført direkte i huden.

Konkret bliver 91 stoffer, der findes i tatoveringsblæk, forbudt fra 2021. Yderligere over 4000 kemikalier, der også er problematiske og kan blive brugt som erstatning, bliver også forbudt.

De nye regler kommer ifølge ministeriet delvist på baggrund af dansk arbejde, der begyndte, da man i 2021 fandt tatoveringsblæk på det danske marked med skadelige kemikalier.

- De nye regler begrænser eller forbyder alle allergifremkaldende stoffer, som vi ved, at der kan forekomme i tatoveringsblæk.

- Der er ingen tvivl om, at de nye regler er et stort fremskridt og vil forbedre forbrugersundheden, skriver overlæge og leder af Videncenter for Allergi, Jeanne Duus Johansen, i pressemeddelelsen.

Ud over forbuddet vil der bliver indført regler om, at tatovører skal oplyse om stofferne i deres blæk og at ingredienserne i blæk skal stå på flaskerne, som man kender det fra fødevareprodukter og kosmetiske produkter.

Ifølge forbrugermediet Samvirke har omkring 700.000 danskere en tatovering. Langt hovedparten ved ikke, hvilket blæk, den er lavet med.

/ritzau/