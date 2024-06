EU-kritiske DF sikrer sig et mandat i EU-Parlamentet

Dansk Folkeparti (DF) får 6,4 procent af stemmerne ved EU-parlamentsvalget og sikrer sig dermed et mandat, viser data fra it-virksomheden KMD, der står for den officielle optælling af stemmerne.

Omkring klokken 01 natten til mandag er 100 procent af stemmerne talt op.

Anders Vistisen, der er DF's spidskandidat, ventes at komme til at repræsentere DF i EU-Parlamentet. Det vil dog først stå helt klart i løbet af mandag, når de personlige stemmer er talt op.

Partiet har i valgkampen beskrevet sig som Danmarks eneste EU-kritiske parti.

- Det betyder noget i genrejsningen af Dansk Folkeparti, men det betyder i den grad noget, at EU-modstanden stadig er repræsenteret i Bruxelles og Strasbourg, sagde Anders Vistisen tidligere søndag aften, da en prognose også viste, at partiet ville få et mandat.

Vistisen har repræsenteret Dansk Folkeparti i EU siden november 2022, hvor Peter Kofod forlod parlamentet til fordel for en plads i Folketinget.

Han har også siddet i EU-Parlamentet for DF fra 2014 til 2019.

Resultatet er en tilbagegang sammenlignet med det seneste EU-parlamentsvalg i 2019. Her fik DF 10,8 procent af stemmerne.

Siden har partiet dog været igennem en krise med formandsskifte og en række folketingsmedlemmer, der har skiftet til Danmarksdemokraterne (DD), som har Inger Støjberg i spidsen.

- Ud fra at Dansk Folkeparti siden det sidste Europa-Parlamentsvalg har været igennem en utrolig turbulent periode, hvor en partiledelse nærmest forsøgte at tage livet af partiet, synes jeg, at det er fantastisk, at vi ligger inden for en procentpoint af Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, som har været langt foran i målingerne, lød det fra Vistisen tidligere på aftenen.

- Det er lige som et godt væddeløb - de stærke heste kommer stærkt bagfra.

Både DD og LA har sikret sig et mandat hver i EU-Parlamentet.

Danmarksdemokraterne har fået 7,4 procent af stemmerne, mens Liberal Alliance har fået 7 procent.

/ritzau/