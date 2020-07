EU-liste afgør danske rejsevejledninger

* For at komme på EU's godkendte liste, skal et land ligge tæt på eller under EU-gennemsnittet per 15. juni 2020 for nye Covid-19-tilfælde i de seneste 14 dage.

* Det betyder i øjeblikket højst cirka 16 nye smittede per 100.000 indbyggere over 14 dage.

* Desuden skal udbredelsen af virus i tredjelandet være stabil eller på vej ned.

* Et andet kriterium handler om, hvor meget der testes i landet, og hvor pålidelige data er.

* EU’s landeliste offentliggøres hver 14. dag.

* Da EU fremlagde modellen tirsdag, levede følgende lande op til kriterierne: Algeriet, Australien, Canada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunesien og Uruguay.

* EU's liste bruges til regler for indrejse til EU. I Danmark vil listen også blive brugt til at fastsætte regler for udrejse fra Danmark til ikke-EU-lande.

* De danske rejsevejledninger vil også tage højde for, om der er betydelige indrejserestriktioner eller karantænekrav for turister i de pågældende lande.

Kilder: Udenrigsministeriet.

/ritzau/