EU-modstander vil ikke handle med klimaskurke

Det er "pinligt", så lidt Danmark og EU har gjort på klimaområdet, mener Folkebevægelsen mod EU.

EU bør klippe sine handelsbånd over med de lande, der ikke gør nok for at tackle klimaudfordringerne.

Det mener Folkebevægelsen mod EU.

- Vi skal ikke lave handelsaftaler med lande, der ikke er klar til at leve op til Parisaftalen, siger spidskandidat Rina Ronja Kari onsdag aften ved en paneldebat på DR1, hvor samtlige ti spidskandidater til europaparlamentsvalget er til stede.

Rina Ronja Kari har siddet i Europa-Parlamentet siden 2014.

- Når jeg kigger på, hvad EU har gjort på klimaområdet, synes jeg ikke, det er godt nok. Hverken Danmark eller EU lever op til Parisaftalen, og det er da utroligt pinligt, siger hun.

Det var på et klimatopmøde i Paris i 2015, at 196 lande skrev under på, at man vil begrænse temperaturstigningerne til under to grader og gerne tættere på 1,5 grader.

Parisaftalen er egentlig juridisk bindende. Alle lande, der tilslutter sig aftalen, skal bidrage til at reducere de globale udledninger. Men det er dog frivilligt, hvad hvert enkelt land vælger at sætte som mål.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance mener, at teknologien er vejen frem, hvis man skal løse klimaudfordringerne.

- Om 20 år vil folk stadig flyve, folk vil stadig have adgang til egen bil og have lov til at spise kød engang imellem. Vi har brug for kloge ord og forskning, lyder det fra Peter Kofod fra DF.

Mette Bock siger, at det vil begrænse ti procent af flytransporten, hvis man indfører en klimaafgift på flybilletter, og i det samlede regnestykke ville det begrænse CO2-udledningen med 0,2 procent.

- Selv om man tog alle fly på jorden og sagde, at de ikke måtte flyve mere, så er det minimalt, den CO2-udledning der ville forsvinde, siger hun.

