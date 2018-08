EU-ordfører: Macron er Morten Østergaard på speed

Den franske præsident er dårligt nyt for Danmark. Sådan lyder det fra Kenneth Kristensen Berth (DF).

Den franske præsident Emmanuel Macron er Morten Østergaard på speed, med sine vilde krav om at alle EU-lande skal med i euro, fælles forsvar, crazy udlændingepolitik osv.

Det skriver EU-ordføreren på det sociale medie Twitter på dagen for det første franske statsbesøg i 36 år.

Ifølge Kenneth Kristensen Berth er De Radikale det mest EU-begejstrede parti i Danmark. Den franske præsident tager det dog et skridt længere, lyder det.

- Morten Østergaard på speed er sådan en politiker, som er fuldstændig løsrevet fra virkeligheden, men som er drevet af en politisk ideologi, der er internationalistisk, siger han.

Emmanuel Macron er kendt for at være en stærk fortaler for et tættere samarbejde i EU.

Blandt andet ønsker Macron, at alle EU-lande skal være en del af eurozonen, samt at EU i højere grad skal stå for at garantere europæisk sikkerhed. Unionen kan ifølge præsidenten ikke regne med USA.

Men ifølge Kenneth Kristensen Berth bør selv EU-tilhængere være kritiske over for Emmanuel Macrons idéer. Han er en egoistisk politiker, der ikke skænker et lille land som Danmark en tanke, lyder det.

- Han er ikke til gavn for Danmark – uanset, om man er EU-tilhænger eller modstander.

- Macron er en mand, som har et udgangspunkt i, at det er de store lande i EU, som skal diktere, i hvilken retning man skal bevæge sig. Og så må de små lande som Danmark bare følge efter, siger han.

/ritzau/