EU-parlamentariker overtager Aukens plads som SF-spidskandidat

Det bliver Kira Marie Peter-Hansen, der skal erstatte Margrete Auken som SF-spidskandidat ved næste års valg til EU-Parlamentet.

Hun er blevet valgt som spidskandidat uden modkandidater.

Kira Marie Peter-Hansen sidder i forvejen i EU-Parlamentet og kalder det en "tung arv at løfte" efter sin erfarne kollega.

- Hun (Margrete Auken) har kæmpet plus 40 år for det grønne, naturen, sine børnebørn og de kommende generationer.

- Det er i høj grad den arv, jeg gerne vil tage på mig og sikre, at vi også har en klode til de kommende generationer, siger Kira Marie Peter-Hansen.

Ved EU-valget i 2019 fik Kira Marie Peter-Hansen 15.765 stemmer, hvilket i første omgang ikke var nok til en af SF's to pladser.

Men hun fik et mandat, da Karsten Hønge hellere ville i Folketinget og opgav sin plads i EU-Parlamentet.

Som 21-årig blev Kira Marie Peter-Hansen det yngste medlem af EU-Parlamentet nogensinde.

SF har længe stået godt i meningsmålingerne i Danmark, hvor analyseinstituttet Voxmeter siden regeringsdannelsen i december har målt SF til at være det næststørste parti.

Den nye spidskandidat vil dog ikke sige, om hun går efter eksempelvis tre eller fire mandater til SF i EU-Parlamentet.

Til gengæld slår hun fast, at "det vigtigste for SF og for mig er, at vi får fart på den grønne omstilling".

- Det har vi snart sagt i årtier. Vi er også kommet langt, men vi mangler stadig rigtig, rigtig meget, siger Kira Marie Peter-Hansen.

Hun kalder EU "helt afgørende" for den grønne omstilling.

- Vi kan gøre nok så meget herhjemme, og det skal vi også gøre.

- Men hvis vi vil formå ikke bare at rykke Polen, men også at rykke Kina og Indien, så er det globalt lederskab fra EU, der er behov for.

Kira Marie Peter-Hansen får en prominent medkandidat på SF's liste til EU-valget i juni næste år.

Tidligere SF-formand og udenrigsminister Villy Søvndal stiller også op.

Desuden har blandt andre tidligere folketingsmedlem Rasmus Nordqvist meldt sit kandidatur.

Hvordan kandidaterne placeres på SF's liste under Kira Marie Peter-Hansen, afgøres på et senere tidspunkt.

