EU-skeptiske partier accepterer EU-lyrik i forsvarsforlig

Forsvarssamarbejdet i EU står mere centralt i det seneste udkast til en forsvarsaftale, som flere partier venter kan lande onsdag aften.

Det afskrækker dog ikke de to EU-skeptiske partier på den borgerlige fløj Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne.

- Den danske befolkning har taget stilling til det, og der var massiv opbakning til at få afskaffet forsvarsforbeholdet, som gør, at man kan deltage i nogle af de her EU-missioner, siger Inger Støjberg (DD).

- Befolkningen har talt, og det er den allerhøjeste instans.

Tilsvarende lyder det fra Dansk Folkeparti, at partiet ikke ser noget problem med tilføjelserne, som forsvarsordfører Alex Ahrendtsen omtaler som "EU-lyrik". Når et stort flertal af danskerne ønsker det, er det sådan, det er.

Ti partier forhandler fortsat om forsvarsaftalen, hvor regeringen har lagt op til at afsætte 143 milliarder kroner over de næste ti år. Partierne indledte forhandlingerne klokken 19 onsdag.

Politiken skriver onsdag, at der i aftaleudkastet lægges op til, at de partier, der går med i forsvarsforliget, forpligter sig til at stemme for, at Danmark i fremtiden engagerer sig yderligere i EU's forsvarssamarbejde.

Det kunne være ved at deltage i EU-missioner i Afrika eller på Balkan.

- Men det er altså også sådan, at tingene jo altid skal igennem Folketinget. Vi vil gerne deltage i internationale operationer og missioner. Det har vi altid bakket op om. Men derfor behøver man ikke synes, at det hele skal være under EU, siger Støjberg.

Et andet større emne i forhandlingerne har været spørgsmålet om at udvide værnepligten, og om hvorvidt der skal være værnepligt for kvinder.

Det sidste er der bredt flertal for i Folketinget. Men der ventes først konkrete beslutninger om en ændret værnepligt i en delaftale på et senere tidspunkt.

