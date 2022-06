EU-skeptiske valgkredse har stemt for afskaffelse af forbehold

Onsdag aften tegner sig et klart flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Selv de steder, hvor færrest stemte for at omdanne retsforbeholdet i 2015, viser de foreløbige resultater, at der er et flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

I 2015, da der var folkeafstemning om retsforbeholdet, var der fem valgkredse, hvor under 40 procent stemte for at afskaffe retsforbeholdet.

I mindst fire af de valgkredse har et flertal på omkring 60 procent onsdag stemt for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Et af de steder er i Hvidovre. Her var der opbakning fra 39,1 procent vælgere i 2015 til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Onsdag var resultatet her vendt på hovedet, og over 63 procent af vælgerne stemte for at skrotte forsvarsforbehold.

Det samme er billedet i Frederikshavn-kredsen, der dækker Læsø og Frederikshavn Kommune, i Lolland Kommune og Esbjerg By-kredsen.

Her er over 60 procents støtte til at beholde retsforbeholdet i 2015 blevet til mellem 58 og 60 procents støtte til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Den femte valgkreds, der i 2015 havde under 40 procents stemmer for en omdannelse af retsforbeholdet, var Kalundborg-kredsen. Den omfatter Kalundborg og Odsherred Kommune.

Her er der onsdag aften endnu kun et resultat fra Odsherred Kommune. Her har over 60 procent af vælgerne onsdag stemt for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

