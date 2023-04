EU står over for et stigende antal migranter: Før eller siden kommer de til Danmark

Italien er i undtagelsestilstand efter at have taget imod 3000 migranter på tre dage, og EU taler om et hidtil uset pres på Europas grænser, som blot vil forøges. Danmark og resten af Europa må indstille sig på at være indvandringslande, mener historiker