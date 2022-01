EU-udvalg kritiserer Danmark for usolidarisk asylpolitik

EU-parlamentarikere kritiserer Danmark for at fratage syreres sikkerhed, når de sendes tilbage til Syrien.

Når Danmark fratager syrere deres opholdstilladelser, tager Danmark også deres sikkerhed fra dem.

Sådan lyder kritikken fra flere EU-parlamentarikere torsdag formiddag, hvor udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er til høring i EU-Parlamentets borgerrettighedsudvalg.

- Hvordan forventer du, at de vil integrere sig i Danmark med truslen om at blive sendt tilbage?, spørger den hollandske parlamentariker Sophie in 't Veld.

Hun sidder i parlamentets liberale gruppe Forny Europa.

Flere i udvalget mener, at politikken er usolidarisk med resten af Europa, fordi flere syrere reelt tager videre til andre EU-lande og ikke tilbage til Syrien.

En af dem, der mener det, er Cyrus Engerer, som sidder i EU-Parlamentet for Malta i gruppen af socialdemokrater i Europa-Parlamentet.

- Alt, hvad jeres politik gør, er at give syrere et signal om, at de ikke er velkomne i Danmark, siger han.

Mattias Tesfaye derimod siger, at der er behov for en ændring af asylsystemet for at stoppe menneskesmuglere.

- Vi skal sikre, at det er Europa, der har kontrol med, hvem der kommer ind i EU, og ikke menneskesmuglere, siger han blandt andet.

Han fremhæver også, at myndigheder vurderer, at syrere kan vende tilbage til visse områder af landet, og at det er den danske regerings ønske at etablere et modtagecenter for asylansøgere i et partnerland.

Ifølge Mattias Tesfaye er det håbet, at et dansk projekt vil inspirere andre europæiske lande til at gøre noget lignende.

Flere EU-parlamentarikere sætter spørgsmålstegn ved, hvordan Danmark vil sikre asylansøgeres rettigheder i et modtagecenter.

