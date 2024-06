Eurojackpot-vinderen af 760 millioner kroner er fundet

Danske Spil har fundet frem til den heldige person, der har købt en lottokupon på Østerbro i København med rekordhøj gevinst.

Det skriver spiludbyderen i en pressemeddelelse.

- Det her er kæmpe, kæmpestort. Tænk sig at det netop er mig, som sidder med de helt rigtige vindertal, og at jeg er så utrolig heldig at have vundet Danmarkshistoriens største gevinst på trekvart milliard danske kroner, siger den heldige vinder.

Tirsdag aften stod det klart, at en kupon købt i en 7-Eleven i København havde milliongevinsten på 760 millioner kroner.

Eurojackpot-gevinsten er den største nogensinde til en dansk lottovinder. Inden tirsdag lød rekorden på 759 millioner kroner og var vundet af en person, der købte sin kupon hos Meny i Blåvand.

Danske Spil havde dog endnu ikke fundet frem til vinderen. Det har spiludbyderen så onsdag eftermiddag.

Personen fremgår ikke med navn i pressemeddelelsen fra Danske Spil.

Vinderen siger til spiludbyderen, at det er svært at begribe så stor en milliongevinst. Vedkommende har endnu ikke gjort sig tanker om, hvad gevinsten skal bruges til.

- Men jeg ser frem til at tale med Danske Spils millionærrådgiver, så jeg og min familie kan tage hul på et helt nyt kapitel af vores liv og mon ikke vi i hvert fald tager en tur ud i verden med børnene, lyder det videre.

Alle vindere af mere end en million kroner tilbydes millionærrådgivning hos Danske Spil.

Desuden bliver de store vindere i Danske Spil tilbudt at komme med til en række arrangementer, hvor de kan mødes med andre store vindere og dele deres erfaringer.

Eurojackpot er et fælleseuropæisk lottosamarbejde mellem spilleselskaber i 19 lande.

En del af præmiepuljen reserveres til den særlige jackpot, der kun udløses, hvis en spiller har alle fem udtrukne numre plus begge såkaldte euronumre på sin kupon.

