Europæisk netværk hjælper kvinder med at få foretaget abort

Her til morgen vågner danskerne op til endnu en nyhed fra bunden af Østersøen. Den svenske kystvagt har opdaget et fjerde gaslæk, skriver Ritzau. Lækket befinder sig i Sveriges økonomiske zone og var allerede kendt af svenskerne tirsdag ved frokosttid.



Fokus er i høj grad på, hvem der står bag, men gassen, der lækker ud i havet, er også et problem for klimaet. Man ved ikke, hvor meget, der ender i atmosfæren, men det kan potentielt blive det største udslip fra en enkelt gasinstallation i vores historie, skriver Information



I dagens Morgensamling skal det ikke kun handle om naturkatastrofer. Vi skal også forbi en opsigtsvækkende beslutning fra den danske kongefamilie, en hollandsk bed and breakfast for abortturister, et muslimsk parti i Indien og en astrologisk spåmand fra 1500-tallet, der er strøget til tops af bestsellerlisterne. Men først skal vi forbi voldsomt vejr i USA.

I nat er én af de kraftigste orkaner i USA’s historie gået i land i Florida. Mere end 2 millioner mennesker står uden strøm, og i gaderne svømmer biler rundt som korkpropper på grund af de store oversvømmelser, skriver BBC på en liveblog



Orkanen har fået navnet Ian, og den vælter nu ind over USA efter at have raseret Cuba, hvor to blev dræbt. Cubanerne netop er ved at få strømmen tilbage, ifølge BBC.



Alle fly er aflyst til Jacksonville lufthavn, og i et amt nær byen Fort Meyers blev der erklæret udgangsforbud, efter at nogle brugte orkanen som anledning til at plyndre en tankstation.