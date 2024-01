Europæiske kongehuse lykønsker Danmarks nye kongepar

Fra en række kongehuse sendes der søndag hilsner til det nye danske kongepar.

Norges kong Harald sender i en besked lagt på det norske kongehus' hjemmeside lykønskninger til kong Frederik X og dronning Mary

- Det nære venskab mellem vores to familier betyder meget for os alle, skriver kong Harald i beskeden.

Her roses dronning Margrethe for i mere end 50 år at have været en "nærværende monark".

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu skal kong Frederik og dronning Mary "føre arven videre" og "følge Danmark videre ind i en ny æra", lyder det i meddelelsen fra det norske kongehus.

- Jeg er overbevist om, at I vil udfylde jeres nye roller på en fremragende måde. Min familie og jeg håber og beder til, at I vil modtage den styrke og støtte, I har brug for i jeres gerning, lyder det i meddelelsen fra den 86-årige norske konge.

Også briternes kong Charles og svenske kong Carl Gustaf sender deres lykønskninger.

- Denne dag minder os om det historiske fællesskab samt den nærhed og hjertelighed, der forbinder vores to lande og familier, skriver 77-årige kong Carl Gustaf.

Han håber, at det "allerede meget nære" dansk-svenske forhold kan blive endnu bedre i de kommende år, skriver han.

Kong Charles hylder dronning Margrethes mange års "tjeneste" for Danmark og ser nu også fremad.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer om at sikre, at det varige bånd mellem vores lande og vores familier forbliver stærkt, og til at arbejde sammen med jer om de emner, der betyder så meget for vores lande og verden som helhed, skriver kong Charles.

Han takker for, at det tidligere kronprinspar - nu kongepar - deltog i Charles' kroning sidste år.

Og han ser også med glæde tilbage på gensidige besøg mellem landenes kongehuse, blandt andet da han var i Helsingør og København i 2012.

Her besøgte kong Charles blandt andet Kronborg Slot.

/ritzau/