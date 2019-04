Europæiske venstrefløjspartier går sammen om klimaplan

Seks europæiske venstrefløjspartier, heriblandt Enhedslisten, vil sikre, at EU lever op til Parisaftalens mål.

En ny europæisk klimalov, en investeringsplan for grøn energi, et stop for tilskud til fossile brændsler og et forbud mod salg af benzin- og dieselbiler fra 2025.

Det er nogle af elementerne, som en række europæiske venstrefløjspartier onsdag præsenterer på et pressemøde i København.

Det skriver Information.

Planen indeholder en stribe forslag, som skal sikre, at EU lever op til Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,75 grader.

Bag initiativet står det EU-kritiske venstrefløjssamarbejde Now, The People, som blev etableret sidste år. Det omfatter seks partier. Blandt dem er danske Enhedslisten, spanske Podemos og svenske Vänsterpartiet.

Partierne kræver, at EU's medlemslande hæver klimaambitionerne markant.

Enhedslistens spidskandidat til EU-parlamentsvalget, Nikolaj Villumsen, forklarer, at man vil have handling bare ordene.

- Det er brændende nødvendigt, at vi handler for at undgå en klimakatastrofe. Vi har ganske få år til at gøre noget. Vi står sammen med nogle af de stærkeste europæiske venstrefløjspartier om at bære klimakampen ind i EU-Parlamentet.

- Helt konkret foreslår vi, at der laves en europæisk klimalov, så vi sikrer, at der er en bindende lovgivning, som binder EU til at komme i mål med Parisaftalen. Og at hensynet til klima bliver sat forrest, siger han til Ritzau.

Står det til de seks partier, skal reduktionsmålet for EU's samlede CO2-udledninger i 2030 hæves fra de nuværende 40 procent til 65 procent.

Der skal også sættes et mål om klimaneutralitet. Det betyder, at EU-landene ikke må udlede mere CO2, end eksempelvis skov og jorde kan optage.

Ifølge partiernes plan skal man desuden trække EU-tilskud fra medlemslande, som ikke vil være med til at hæve reduktionsmålet.

Socialdemokratiets spidskandidat til EU-parlamentsvalget, Jeppe Kofod, roser over for Information overordnet klimaplanen. Men han er skeptisk over for nogle af metoderne.

Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard, tager også pænt imod klimaplanen.

- Det er forfriskende at se, at venstrefløjen samlet kan præsentere noget, som i overskriftsform rimer meget pænt med det, vi andre har foreslået.

- Men selv om vi er enige om målsætningen, er det jo midlerne, der er interessante, siger han til Information.

