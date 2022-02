Europaparlamentariker fra Venstre vil i Folketinget

Europaparlamentariker Linea Søgaard-Lidell (V) vil i Folketinget ved næste valg.

Søgaard-Lidell bliver folketingskandidat for Venstres Østerbro-kreds i København. Hun overtager pladsen fra stemmeslugeren Tommy Ahlers, der stoppede i politik sidste år.

Det siger hun til Altinget.

- Jeg må indrømme, at det gør ondt at følge dansk politik lige nu, hvor socialdemokraterne trækker landet i en helt forkert retning. Landet lider, og det vil jeg gerne være med til at rette op på, skriver hun til Altinget.

Eksminister Ahlers blev Venstres tredjestørste stemmesluger ved folketingsvalget i 2019. Han fik 26.420 personlige stemmer.

Han meddelte 3. august sidste år, at han forlod Christiansborg for at vende tilbage til iværksætteriet.

- Det her har været en meget svær beslutning for mig, og jeg har brugt sommeren på at tænke godt og grundigt over, hvad der var det rigtige. Jeg er nået frem til, at jeg stopper i Folketinget.

- Dels fordi jeg gerne vil være med at levere løsninger i den grønne omstilling sammen med andre iværksættere, og dels fordi jeg ofte oplever, at politik handler meget om spillet og lidt for lidt om visionerne og de gode idéer, sagde Ahlers dengang i en pressemeddelelse.

Danmark har i øjeblikket 14 medlemmer af Europa-Parlamentet i Bruxelles. Af dem er fire fra Venstre.

Foruden Søgaard-Lidell er det Morten Løkkegaard, Søren Gade og Asger Christensen. Linea Søgaard-Lidell fik 24.145 personlige stemmer i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019.

/ritzau/