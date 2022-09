Hvad stiller man op med de gigantiske prisstigninger på el og varme?

Spørgsmålet martrer politikere over alt i Europa, men onsdag kom EU-kommissionen med et bud. Kommissionsformand Ursula von der der Leyen præsenterede fem konkrete forslag, som EU's energiministre skal drøfte i morgen fredag. Blandt andet, at der indføres et prisloft for gas. Det skal være slut med, at prisen bare fortsætter opad i takt med, at Ruslands præsident Vladimir Putin lukker for gasleverancerne til Europa.