EU's svindeljæger vil have EU-tiltag efter Danske Bank-sag

Der er akut behov for styrket grænseoverskridende banktilsyn på EU-niveau, mener Jeppe Kofod (S).

Undersøgelserne af Danske Banks hvidvask i Estland afslører "mangel på ansvar og indsats hos både banken og tilsynsmyndigheder".

Det siger ordfører for Europa-Parlamentets særlige udvalg for skattesnyd Jeppe Kofod (S).

Han retter stærk kritik af Danske Banks interne undersøgelse om hvidvask.

- Det øger bestemt ikke min tiltro til banken, at man bruger en egenbetalt undersøgelse til at frifinde sin egen topledelse og bestyrelse, siger han.

Jeppe Kofod vil have et europæisk banktilsyn, så lignende skandaler kan undgås i fremtiden.

- Der er kun én ting at gøre. Det er at få lavet en fælleseuropæisk indsats, hvor vi får et banktilsyn og en enhed, der kan opdage og efterforske hvidvask og finansiel kriminalitet, siger han.

En koordinerende myndighed i Europa skal ifølge Kofod hjælpe nationale myndigheder, koordinere indsatsen og sikre, at ingen slipper fri, når de begår finansiel kriminalitet.

Han kalder Danske Bank-sagen for "en skandale uden sidestykke i dansk bankhistorie".

Bankens administrerende direktør, Thomas F. Borgen, meddeler onsdag, at han træder tilbage fra posten, når der er fundet en afløser.

Det må dog ikke blive afslutningen på sagen, mener Jeppe Kofod.

- Danske Bank kan ikke forvente at sætte punktum med dagens undersøgelser og Borgens bagdørsexit. At bestyrelsen og ledelsen tager det fulde ansvar, er lidt af en joke. Det her skal have et ordentligt efterspil.

- Nu må myndighederne og os lovgivere på banen, så vi sikrer, at dette aldrig sker igen, siger han.

Ifølge Jeppe Kofod bør der generelt være hårdere straffe i Europa, når det kommer til finansiel kriminalitet.

- Jeg mener, at vi i Europa skal skærpe straffen markant, når det kommer til finansiel kriminalitet, som er så ødelæggende for vores samfund, siger han.

/ritzau/