Eva Kjer Hansen får en næse i sag om muslingefiskeri

Dansk Folkepartis fiskeriordfører var tæt på at trække det røde kort. Men det ender med en næse til Eva Kjer.

Dansk Folkeparti vil tildele Eva Kjer Hansen (V) en næse for hendes håndtering af sagen om muslingefiskeri. Det siger gruppeformand Peter Skaarup.

Dermed er der ikke udsigt til, at Dansk Folkeparti vil udtrykke mistillid til ministeren eller opfordre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at flytte fiskeriområdet væk fra Eva Kjer Hansen.

- Der er ingen tvivl om, at ministeren er rigtig dårlig til at tage den her sag alvorligt. Det kunne vi se på det samråd, der blev afholdt onsdag i Folketinget.

- Hun har mere end svært ved at se Folketingets partiers behov. Hun har ikke været god nok til at orientere, og derfor får hun endnu en næse, siger Peter Skaarup.

/ritzau/