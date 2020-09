Eva Kjer Hansen vil være borgmester i Kolding ligesom Søvndal

Det kan blive velkendte landspolitiske navne, der næste år kommer til at kæmpe om borgmesterposten i Kolding.

Når Jørn Pedersen (V) stopper som borgmester i Kolding Kommune efter kommunalvalget næste år, kan han få et velkendt navn som afløser.

Folketingsmedlem og tidligere minister Eva Kjer Hansen (V) fortæller til JydskeVestkysten, at hun vil gå efter at afløse Jørn Pedersen, der har været borgmester i Kolding siden efter kommunalvalget i 2009.

- Nu har jeg knoklet for Kolding i næsten 30 år på Christiansborg, og nu er jeg klar til at gøre det i en anden sammenhæng.

- Men det er jo helt og aldeles Venstres medlemmer, der afgør, om det bliver sådan, siger Eva Kjer Hansen til avisen.

For nylig meddelte tidligere udenrigsminister Villy Søvndal (SF), at han vil forsøge at blive borgmester i Kolding.

56-årige Eva Kjer Hansen vil først skulle vælges ved en generalforsamling i Kolding Syd Kredsen, hvor hun er kredsens kandidat til Folketinget.

Ifølge JydskeVestkysten skal generalforsamlingen afholdes i oktober.

/ritzau/