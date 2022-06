Usikkerhed om fremtiden får flere af de evakuerede afghanere til at forlade Danmark og rejse til USA i håb om at få permanent opholdstilladelse

Evakuerede afghanske tolke forlader Danmark til fordel for USA: Amerikanerne kan give min familie sikkerhed

Hamid har takket ja til en håndsrækning fra USA. I august sidste år blev han og familien evakueret fra Afghanistan, fordi han som tolk havde hjulpet de danske styrker under krigen.

Han har ligesom 828 af de omtrent 1000 afghanere, som kom til Danmark under Talebans magtovertagelse, fået opholdstilladelse i Danmark i to år uden mulighed for forlængelse.