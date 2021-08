Evakuering kan afgøre aftale om hjælp til afghanere

Onsdag skal regeringen og Folketingets partier igen drøfte, hvad der skal ske med de afghanske tolke og civilt ansatte, der har hjulpet Danmark og danske styrker i landet.

Flere partier har udtrykt vigtigheden af, at der hurtigt kommer en aftale på plads. Heriblandt Enhedslisten.

Spørger man partiets forsvarsordfører, Eva Flyvholm (EL), kan mødets udfald dog afhænge af flere parter.

- Om der lander en aftale i dag, kommer an på regeringen. Men det kommer også an på, om Venstre står ved sine ord om at ville hjælpe dem, siger hun.

Ifølge forsvarsordføreren har det udadtil været lidt vævende, hvad Venstre helt konkret mener, der skal gøres.

- På den ene side siger de, at de vil hjælpe dem. Men de har også talt om, at der helst ikke skal for mange til Danmark

- Så det kommer an på, hvor fast de står ved deres ord, siger Eva Flyvholm.

Spørger man Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, er partiet i princippet åben over for alle muligheder ved forhandlingsbordet onsdag.

- Vi går til mødet i dag og er klar til at drøfte alle løsningsmodeller.

- Vi er parate til en aftale. Vi går til mødet, lytter til regeringen, og vi er klar til at tage et ansvar, siger han.

Mens Enhedslisten helst ser, at alle de ansatte, der har arbejdet for Danmark, skal tilbydes et visum, står Venstre fortsat fast på, at sagsbehandlingen i sit grundlag skal bero sig på individuelle vurderinger.

- Men hvis behovet skulle opstå, er vi også klar til en evakuering. Af både tolke og lokalt ansatte, hvis liv er truet af Taliban, siger Lilleholt.

Ud over Enhedslisten har SF og De Radikale udtrykt, at de mener, der bør udvises et forsigtighedsprincip over for afghanerne. Og at man bør give dem mulighed for evakuering.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har åbnet for at ville evakuere de afghanske ansatte, som er konkret truede, til Danmark.

Af de tal, der har været fremme fra Udenrigsministeriet, fremgår det, at 40 nuværende og tidligere lokalt ansatte på den danske ambassade i Kabul samt fire tolke har søgt om hjælp igennem tolkeaftalen.

